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Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Председатель ДУМ Башкирии Айнур Биргалин рассказал о повреждениях в мечети «Ар-Рахим»

13 марта 2023, 17:31
Фото: МЧС России по республике Башкортостан
Ранее власти заявили, что восстановят минарет уже в ближайшее время

Ситуацию с падением купола минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе прокомментировал глава духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин.

— Из-за шквалистого ветра у нас обрушился минарет мечети, к сожалению. О происходящем пока мало известно, но обстоятельства уточняются. По итогу уже дадим точный ответ о причинах падения купола минарета, — отметил Биргалин, комментируя ситуацию.

Напомним, купол минарета обрушился в Уфе сегодня, 13 марта. На месте происшествия уже побывали специалисты УГЗ и МЧС по РБ, подтвердившие, что в результат обрушения никто из числа граждан не пострадал.

Как сообщил председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азат Фаттахов, внешний вид минарета планируется восстановить в ближайшее время.

#Азамат Нухов#Общество#С минарета мечети Ар-Рахим сорвало купол
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