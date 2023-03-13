Председатель ДУМ Башкирии Айнур Биргалин рассказал о повреждениях в мечети «Ар-Рахим»

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Ситуацию с падением купола минарета мечети «Ар-Рахим» в Уфе прокомментировал глава духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин.
— Из-за шквалистого ветра у нас обрушился минарет мечети, к сожалению. О происходящем пока мало известно, но обстоятельства уточняются. По итогу уже дадим точный ответ о причинах падения купола минарета, — отметил Биргалин, комментируя ситуацию.
Напомним, купол минарета обрушился в Уфе сегодня, 13 марта. На месте происшествия уже побывали специалисты УГЗ и МЧС по РБ, подтвердившие, что в результат обрушения никто из числа граждан не пострадал.
Как сообщил председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии Азат Фаттахов, внешний вид минарета планируется восстановить в ближайшее время.