Галтье покинет «ПСЖ», если клуб не станет чемпионом Франции

Ранее «ПСЖ» по сумме двух матчей не смог пройти «Баварию» (0:1, 0:2) в 1/8 финала ЛЧ. Что касается чемпионата Франции, то в данный момент парижане занимают первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 26 турах.