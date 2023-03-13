Галтье покинет «ПСЖ», если клуб не станет чемпионом Франции

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на французскую прессу.
По информации источника, боссы парижской команды были недовольны ранним вылетом коллектива из розыгрыша Лиги чемпионов. Однако они готовы дать возможность специалисту сохранить свой пост в случае завоевания чемпионства в Лиге 1 по итогам текущего сезона.
Ранее «ПСЖ» по сумме двух матчей не смог пройти «Баварию» (0:1, 0:2) в 1/8 финала ЛЧ. Что касается чемпионата Франции, то в данный момент парижане занимают первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 26 турах.