Елки-2: в Башкирии возбудили новое дело о закупе новогодних гирлянд в обход конкурса

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии возбудило дело о нарушении конкуренции. Как считают в надзорном органе, республиканское государственное унитарное предприятий «Управление административными зданиями» (ГУП «УАЗ»), управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ), а также городское управление земельных и имущественных отношений заключили соглашение о покупке светотехнической продукции у подмосковной компании «Клирлайт Рус».
Основанием для возбуждения дела стали документы, поступившие в ФАС из Управления ФСБ по Башкирии. В августе 2020 года ГУП «УАЗ» проводило закупку новогодней продукции на электронной площадке torgi223. Изделия предназначались для новогоднего украшения районов, улиц и площадей Уфы. Начальная максимальная цена закупки составляла 30,9 млн рублей. В перечень закупаемой продукции входили 56 фигур в виде олененка, звезд, шаров, арок, «кометы с хвостом», «овальной фоторамки», «камина», арок, символов года и цифр.
Однако подготовка к закупке, как считают в ФСБ, началась заранее. Еще в июле 2020 года начальник УКХиБ мэрии направил в Фонд социальных целевых программ (ФСЦП) обращение с просьбой профинансировать приобретение светотехнического оборудования, приложив спецификацию на 24 наименования стоимостью почти 30 млн рублей. На заседании совета фонда решили выделить городу 31 млн рублей из имущественного взноса АО «Региональный фонд». ФСЦП также предложил стать техническим заказчиком для закупки оборудования. Между выступившим в качестве жертвователя фондом, Управлением земельных и имущественных отношений мэрии и ГУП УАЗ заключили соответствующий контракт стоимостью 30,9 млн рублей, которую позднее скорректировали до 24,8 млн.
Провели закупку, победителем которой была признана компания «Клирлай Рус». В конце февраля 2021 года ГУП УАЗ передало светотехническую продукцию мэрии. С этого момента она находится на балансе города.
Таким образом, посчитали в ФАС, заказ размещался для муниципальных нужд. А в этом случае необходимо было проводить ее в соответствии с законодательством о контрактной системе.
«Таким образом, целью соглашения между ООО „Клирлайт Рус“ и ГУП УАЗ, а также УКХиБ, УЗИО являлся уход от процедуры проведения публичных торгов посредством осуществления закупки в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок путем заключения договоров с использованием норм Закона №223 без соблюдения конкурентных процедур в интересах ООО „Клирлайт Рус“», — говорится в решении антимонопольного органа.
В УФАС также отметили, что последовательность действий и поведения субъектов закупки указывает на наличие между ними устной договоренности о заключении антиконкурентного соглашения. В надзорном ведомстве также подчеркнули, что это не первый случай подобного взаимодействия между ведомствами и компанией.
«В 2019 году между ФСЦП, городским округом и ГУП УАЗ заключены аналогичные контракты. Предметом контрактов определено поставка, установка и подключение светотехнических изделий для праздничного украшения улиц города Уфы», — говорится в документе.
В УФАС посчитали, что при таких обстоятельствах «имеет место наличие признаков заключения антиконкурентного соглашения». Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 29 марта.
Как сообщал ранее Mkset, в 2022 году глава Башкирии Радий Хабиров запрещал закупать что-либо новое для празднования нового года, имея в виду в том числе светотехническую продукцию. В декабре 2022 года мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что «нашел» на складах иллюминацию, которую приобрели еще в 2019 году, но не использовали «по определенным обстоятельствам». На опубликованном им видео попали в том числе и арки в виде шаров.
В конце 2022 года в Башкирии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключения контракта на установку пиксельных елок. Его фигурантом стал экс-директор Хозяйственного управления. Пиксельные елки для городов Башкирии закупали в 2019 году, по данным следствия, обвиняемый заключил госконтракт с ООО «Клирлайт Рус» на поставку новогодних деревьев для восьми муниципалитетов республики в обход конкурных процедур. Стоимость оказанных услуг при этом превысила среднерыночную. При фактической цене контракта в 60 млн рублей компании заплатили 115 млн. Сумма причиненного бюджету ущерба составила 50 млн рублей.
Еще ранее УФАС по Башкирии выдавала «Клирлайт Рус» предписание устранить нарушение закона о защите конкуренции и перечислить в федеральный бюджет свыше 115,5 млн рублей, полученных из-за нарушения антимонопольного законодательства. Компания его проигнорировала, в сентябре 2022 года средства взыскал Арбитражный суд Московской области, потребовав исполнить предписание надзорного органа.
ОА «Региональный фонд» через ФСЦП ранее финансировало строительство Центра управления республикой на склоне реки Белой в Уфе. Контракт на возведение временного сооружения заключили с единственным поставщиком. Республиканское УФАС также посчитало, что сделано это было для обхода конкурсных процедур. Ранее арбитраж в первой инстанции признал решение антимонопольщиков законным. Застройщик (ООО «ПроектСтройКомплекс»), РУКС, Хозуправление, аппарат правительства Башкирии и Регфонд сейчас обжалуют его в апелляции.
ОА «Региональный фонд» еще в июне 2019 года приобрел вертолет для главы Башкирии, а ФСЦП оплачивал полеты на нем.