Елки-2: в Башкирии возбудили новое дело о закупе новогодних гирлянд в обход конкурса

Как сообщал ранее Mkset, в 2022 году глава Башкирии Радий Хабиров запрещал закупать что-либо новое для празднования нового года, имея в виду в том числе светотехническую продукцию. В декабре 2022 года мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что «нашел» на складах иллюминацию, которую приобрели еще в 2019 году, но не использовали «по определенным обстоятельствам». На опубликованном им видео попали в том числе и арки в виде шаров.