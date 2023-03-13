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Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

Далалоян не сможет выступить на чемпионате РФ по спортивной гимнастике

Сегодня, 18:43
Старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что чемпион олимпийских игр Артур Далалоян снялся с ЧР-2023 по состоянию.

«Артур, который уже давно испытывает проблемы с ладонями, вынужден сняться с чемпионата России. Он пропустит как финал многоборья, так и финалы упражнений на отдельных снарядах», — сообщила тренер. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Артур Далалоян в составе московской команды одержал победу на чемпионате России в командном многоборье. Кроме того, гимнаст квалифицировался в финал личного многоборья. Чемпионат России 2023 года проходит в Казани с 8 по 12 марта.

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