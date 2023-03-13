Далалоян не сможет выступить на чемпионате РФ по спортивной гимнастике

«Артур, который уже давно испытывает проблемы с ладонями, вынужден сняться с чемпионата России. Он пропустит как финал многоборья, так и финалы упражнений на отдельных снарядах», — сообщила тренер. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.