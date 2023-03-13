Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 000 человек

Напомним, в начале февраля в Турции, на границе с Сирией, были зафиксированы подземные толчки силой 7,7 и 7,6 балла. Они привели к масштабным разрушениям и гибели тысяч граждан. Позже были зарегистрированы и другие землетрясения, но уже меньшие по силе, пишет газета “Известия”.