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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 000 человек

Сегодня, 17:33
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, недавние землетрясения унесли жизни 48 000 человек. При этом ранения и травмы получили более 115 000 человек.

Напомним, в начале февраля в Турции, на границе с Сирией, были зафиксированы подземные толчки силой 7,7 и 7,6 балла. Они привели к масштабным разрушениям и гибели тысяч граждан. Позже были зарегистрированы и другие землетрясения, но уже меньшие по силе, пишет газета “Известия”.

Согласно официальным данным, из строя вышло более 820 000 зданий, 633 000 строений были обозначены как аварийные, ветхие или средней степени поврежденные‎.

27 февраля Эрдоган сообщил, что на месте рухнувших домов нельзя будет строить высотки, также в Турции не будут строить дома рядом с сейсмически активными разломами.

Турецкое правительство заявило о намерении выделить семьям жертв катастрофы по 100 000 лир (около $5300) на неотложные нужды. На март анонсировано начало строительство 30 000 домов для пострадавших.

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