Bloomberg: Индия присоединилась к поддержавшим граничную цену на нефть из РФ странам

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Сообщение появилось 12 марта, при этом агентство не стало называть источники информации, пишет газета “Известия”.
Один из источников, говорится в материале, рассказал о том, что по этому вопросу между Индией и Штатами было проведено “подробное обсуждение”, в рамках встречи G20. Источник утверждает, что обе стороны были удовлетворены итогами переговоров.
Ранее индийское издание Telegraph India опубликовало информацию о том, что правительство страны рассматривает присоединение к нефтяным санкциям если российская нефть преодолеет порог в $60.
Напомним, антироссийские санкции были введены Западом после начала спецоперации по защите жителей Донбасса от произвола киевского режима.