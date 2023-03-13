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Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:37

Updated Сегодня, 17:37

Bloomberg: Индия присоединилась к поддержавшим граничную цену на нефть из РФ странам

Сегодня, 17:35
По сообщения агентства Bloomberg, Индия не решилась нарушить западные санкции в отношении России, касающиеся предельной цены на нефть в $60.

Сообщение появилось 12 марта, при этом агентство не стало называть источники информации, пишет газета “Известия”.

Один из источников, говорится в материале, рассказал о том, что по этому вопросу между Индией и Штатами было проведено “подробное обсуждение”, в рамках встречи G20. Источник утверждает, что обе стороны были удовлетворены итогами переговоров.

Ранее индийское издание Telegraph India опубликовало информацию о том, что правительство страны рассматривает присоединение к нефтяным санкциям если российская нефть преодолеет порог в $60.

Напомним, антироссийские санкции были введены Западом после начала спецоперации по защите жителей Донбасса от произвола киевского режима.

 

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