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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Американские фондовые индексы открылись снижением на торгах

Сегодня, 14:08
Согласно сообщению Интерфакса, 13 марта американские фондовые индексы открылись со снижением.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией в банковском секторе США и пересматривают свои прогнозы относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы, пишет RT.

На начало торгов индексы Dow Jones Industrial Average и NASDAQ Composite опустились на 0,7%, а Standard & Poor's 500 упал на 1%.

Ранее Джо Байден, президент США, заявил, что уволит руководство финансовых учреждений, обанкротившихся, и обеспечит защиту американских налогоплательщиков от убытков, связанных с обанкротившимися банками.

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