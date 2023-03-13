Американские фондовые индексы открылись снижением на торгах

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Инвесторы внимательно следят за ситуацией в банковском секторе США и пересматривают свои прогнозы относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы, пишет RT.
На начало торгов индексы Dow Jones Industrial Average и NASDAQ Composite опустились на 0,7%, а Standard & Poor's 500 упал на 1%.
Ранее Джо Байден, президент США, заявил, что уволит руководство финансовых учреждений, обанкротившихся, и обеспечит защиту американских налогоплательщиков от убытков, связанных с обанкротившимися банками.