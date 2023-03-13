Аллегри объяснил, почему матч с "Сампдорией" оказался для "Ювентуса" тяжелым

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
Modified Сегодня, 20:54
Updated Сегодня, 20:54
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на итальянскую прессу.
По мнению наставника "старой синьоры", со своей задачей в прошедшей встрече не справились крайние защитники команды. После того, как счет стал 2:0 в пользу туринцев, они продолжали активно атаковать и не успевали возвращаться при контратаках соперника.
Также он подчеркнул, что молодым игрокам об этом должны были подсказать более опытные футболисты, однако они этого не сделали.
"Сампдория" успела отыграться еще в первом тайме, и на перерыв команды ушли при счете 2:2. Во вторые 45 минут "Ювентус" еще дважды огорчил соперника и одержал победу.