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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Ваши проблемы: стало известно, за чей счет в Уфе будут решать проблемы с газом

12 марта 2023, 14:33
Фото: 1MI

На ремонт дымоходов в Уфе выделят порядка 30 млн рублей

Как сообщил Mkset информированный источник, финансирование будет однократным.
«Республика выделяет 22 млн рублей, и еще 7 млн даст город. Это будет разовая акция», — сказал собеседник издания.

Деньги на эти цели перенаправят их статьи, предусмотренной на ремонт подъездов. Восстанавливать дымоходы планируют в тех домах, где газ отключили примерно до 20-х чисел февраля, добавил он. Если будут появляться новые проблемы, то планируется «работать с населением». Людям будут объяснять, что содержание и ремонт оборудования — это их обязанность.

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Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев оценивал количество домов, в которых может появиться подобная проблема, в три сотни. Стоимость ремонта дымоходов в одной четырехподъездной «хрущевке» составляет от 8 до 12 млн рублей — такие цифры ранее озвучивались собственникам.

#Наталья Балыкова#Город
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