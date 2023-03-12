Ваши проблемы: стало известно, за чей счет в Уфе будут решать проблемы с газом

Деньги на эти цели перенаправят их статьи, предусмотренной на ремонт подъездов. Восстанавливать дымоходы планируют в тех домах, где газ отключили примерно до 20-х чисел февраля, добавил он. Если будут появляться новые проблемы, то планируется «работать с населением». Людям будут объяснять, что содержание и ремонт оборудования — это их обязанность.