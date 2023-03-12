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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Уфе за сутки ямы на дорогах стали причиной 20 ДТП

12 марта 2023, 08:28
Фото: 1MI
Дефекты дорожного полотна становятся причиной повреждений автомобилей.

Главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале сообщил о том, что только за сутки в Уфе из-за дорожных ям произошло 20 ДТП, в результате которых автомобили получили повреждения. Ситуация с дорожным полотном вновь ухудшилась с началом весны — по его словам, дефекты на асфальтовом покрытии случаются из-за резкого перепада температур в дневное и ночное время.

— Сотрудники дорожного надзора Уфы вышли в очередной рейд по обследованию улично-дорожной сети. По выявленным недостаткам выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований, а также предостережения балансосодержателю дороги. Если же балансосодержатель не предпримет меры по устранению недостатков, информация будет направлена в прокуратуру, — отметил Владимир Севастьянов.

Отметим, за минувшие сутки на дорогах республики трое погибли и еще 12 человек получили травмы в девяти дорожных авариях.

#Происшествия#Новости#Андрей Королев
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