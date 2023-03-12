В Уфе за сутки ямы на дорогах стали причиной 20 ДТП

Главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале сообщил о том, что только за сутки в Уфе из-за дорожных ям произошло 20 ДТП, в результате которых автомобили получили повреждения. Ситуация с дорожным полотном вновь ухудшилась с началом весны — по его словам, дефекты на асфальтовом покрытии случаются из-за резкого перепада температур в дневное и ночное время.