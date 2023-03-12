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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Уфе спасателям пришлось вытаскивать мальчика, застрявшего в сугробе

12 марта 2023, 10:33
Фото: МЧС по РБ
Происшествие зафиксировано недалеко от главной дорожной артерии Уфы - на ул. Шафиева. Мальчик не пострадал.

Днем 11 марта в Главное управление МЧС РФ по РБ поступило сообщение о том, что на ул. Шафиева ребенок прыгнул с забора и застрял в снегу. Друзья безуспешно пытались его освободить и решили вызвать спасателей.

Спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью шанцевого инструмента помогли вылезти из снежной массы. Мальчик не пострадал.

Напомним, в ближайшие дни температура воздуха в Уфе ожидается около нуля, что делает неубранные снежные массы хрупкими и скользкими. Синоптики прогнозируют усиление ветра, мокрый снег и гололедицу.

Напомним, в ближайшие дни температура воздуха в Уфе ожидается около нуля, что делает неубранные снежные массы хрупкими и скользкими. Синоптики прогнозируют усиление ветра, мокрый снег и гололедицу.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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