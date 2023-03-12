В Уфе спасателям пришлось вытаскивать мальчика, застрявшего в сугробе

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Днем 11 марта в Главное управление МЧС РФ по РБ поступило сообщение о том, что на ул. Шафиева ребенок прыгнул с забора и застрял в снегу. Друзья безуспешно пытались его освободить и решили вызвать спасателей.
Спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью шанцевого инструмента помогли вылезти из снежной массы. Мальчик не пострадал.
Напомним, в ближайшие дни температура воздуха в Уфе ожидается около нуля, что делает неубранные снежные массы хрупкими и скользкими. Синоптики прогнозируют усиление ветра, мокрый снег и гололедицу.
Напомним, в ближайшие дни температура воздуха в Уфе ожидается около нуля, что делает неубранные снежные массы хрупкими и скользкими. Синоптики прогнозируют усиление ветра, мокрый снег и гололедицу.