В Уфе спасателям пришлось вытаскивать мальчика, застрявшего в сугробе

Днем 11 марта в Главное управление МЧС РФ по РБ поступило сообщение о том, что на ул. Шафиева ребенок прыгнул с забора и застрял в снегу. Друзья безуспешно пытались его освободить и решили вызвать спасателей.



Спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью шанцевого инструмента помогли вылезти из снежной массы. Мальчик не пострадал.