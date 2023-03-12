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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

В Уфе из-за талых вод ограничено движение по дорогам вдоль реки Шугуровки

12 марта 2023, 15:52
Фото: 1MI
Ограничения будут действовать до 15 марта.

Погодные условия, которые спровоцировали активное таяние снега, вносят свои коррективы в движение автотранспорта в Уфе. Так, вводится перекрытие движения на уфимском участке дороги вдоль р. Шугуровка.

Ограничение будет действовать до 15 марта в данном месте под ж/д мостом от ул. Ушакова до ул. Хетагурова.

Горожан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с ограничением проезда, и рекомендуют заранее планировать маршрут передвижения в объезд.

Напомним, в ближайшие дни в республике ожидается температура воздуха до +4 градусов, при выпадении снега — снежные заносы и накат на дорогах, гололедица, а также усиление ветра до 20 м/с.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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