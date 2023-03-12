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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

В Октябрьском строят инженерную инфраструктуру

12 марта 2023, 15:32
Фото: 1MI
Инженерную инфраструктуру в 33-м микрорайоне города Октябрьского Республики Башкортостан строят с помощью нацпроекта «Жилье и городская среда».

Представители республиканского правительства осмотрели два строящихся объекта — энергоцентр № 2 и улицу в жилой застройке 33-го микрорайона. На объектах провели рабочие совещания с подрядчиками и профильными структурными подразделениями администрации городского округа.

По информации организации, занимающейся строительством, рисков неисполнения контрактов нет, возведение крупных инфраструктурных объектов будет завершено в срок.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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