В Башкортостане эффект от нацпроекта «Производительность труда» превысил 1,5 млрд

На сегодняшний день в нацпроекте участвуют 150 предприятий. Завершение проекта планировалось в 2024 году, сейчас рассматривается возможность продления до 2030 года. В среднем на предприятиях-участниках нацпроекта время протекания процесса сокращается на 38%, выработка увеличивается на 51%, запасы в потоке сокращаются на 33%.