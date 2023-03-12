В Башкортостане эффект от нацпроекта «Производительность труда» превысил 1,5 млрд

Posted Вчера, 07:16
Published Вчера, 07:16
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
За все время реализации национального проекта «Производительность труда» в Республике Башкортостан (с 2018 года) 104 компании, завершивших пилотный этап, достигли общего экономического эффекта более 1,5 млрд рублей.
На сегодняшний день в нацпроекте участвуют 150 предприятий. Завершение проекта планировалось в 2024 году, сейчас рассматривается возможность продления до 2030 года. В среднем на предприятиях-участниках нацпроекта время протекания процесса сокращается на 38%, выработка увеличивается на 51%, запасы в потоке сокращаются на 33%.
Реализацией проекта в республике занимается Региональный центр компетенций в сфере производительности труда РБ.
Напомним, национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. Нацпроект утвержден в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.