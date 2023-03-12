В Башкирии увеличилась сумма выделяемой субсидии для сельхозкооперативов

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
— В республике зарегистрировано 400 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Из них 29 образованы в 2022 году, пять — в текущем году. Республика уже четыре года подряд лидирует в России по количеству вновь образованных сельхозкооперативов, — подчеркнул вице-премьер правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Господдержка, наряду с качественной информационно-консультационной поддержкой, играет большую роль в этом вопросе.
Субсидии сельхозкооперативам выплачивают благодаря реализации национального проекта по поддержке МСП.
Как сообщил директор центра сельхозконсультирования Башкирии Ирик Сакаев, в 2022 году на возмещение части затрат СПоК выделено 173,3 млн рублей. Субсидии получили 69 сельхозкооперативов. 28 из них возместили затраты на приобретение имущества, в том числе сельхозживотных. Еще 36 — на приобретение техники и оборудования, 27 — на закуп сырья у пайщиков.