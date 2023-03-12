В Башкирии увеличилась сумма выделяемой субсидии для сельхозкооперативов

— В республике зарегистрировано 400 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Из них 29 образованы в 2022 году, пять — в текущем году. Республика уже четыре года подряд лидирует в России по количеству вновь образованных сельхозкооперативов, — подчеркнул вице-премьер правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Господдержка, наряду с качественной информационно-консультационной поддержкой, играет большую роль в этом вопросе.