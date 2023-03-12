В Башкирии создадут три образовательных кластера в сфере промышленности

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:47
Новые кластеры появятся в колледжах Стерлитамака и Учалов. Учебные заведения связаны с химической, горнодобывающей и машиностроительной отраслями. Их студенты смогут стать высококвалифицированными специалистами и устроиться на работу на ведущие предприятия региона и страны.
Напомним, что Уфимский машиностроительный колледж является одним из участников подобного кластера. В нем впервые в Башкирии открыли Центр подготовки кадров для машиностроительной отрасли. По словам директора колледжа Булата Мусина, были сокращены сроки обучения, а все учебные программы адаптировали под запрос работодателя.
— Благодаря проекту, в этом учебном году уже 676 студентов обучаются по целевым договорам, что составляет половину от общего числа, — добавил Булат Мусин.
В России образовательные кластеры начали создавать в прошлом году с целью подготовки специалистов под целевой заказ предприятий и бизнеса. Также они предполагают актуализацию образовательных программ, учебных планов и повышение уровня квалификации преподавателей.
Цель федерального проекта «Профессионалитет», разработанного Минпросвещения, — быстро и качественно обучить молодежь навыкам, необходимым рынку.
Ранее правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в два этапа — до 2024 года и до 2030 года. Инициативы, в том числе, позволят более эффективно достичь целей нацпроектов.