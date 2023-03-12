В Башкирии создадут три образовательных кластера в сфере промышленности

Ранее правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в два этапа — до 2024 года и до 2030 года. Инициативы, в том числе, позволят более эффективно достичь целей нацпроектов.