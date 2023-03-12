В Башкирии иномарка врезалась в грузовик: отец и сын погибли, мать госпитализирована

— Каждый водитель должен осознавать к каким последствиям может привести выезд на полосу встречного движения. Как правило, расплачиваться за собственное легкомыслие приходится слишком дорогой ценой, а порой даже жизнью. И зачастую страдают при этом не только сами нарушители, но и окружающие, — подчеркнул главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.