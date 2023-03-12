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В Башкирии иномарка врезалась в грузовик: отец и сын погибли, мать госпитализирована

12 марта 2023, 08:40
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Авария произошла 11 марта в Дюртюлинском районе республики: двое человек погибли, один госпитализирован.

В Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. На 1239 км автодороги М-7 «Волга» столкнулись встречные «Опель Астра» и грузовая «Газель». В результате ДТП 41-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия, его 15-летний сын скончался в больнице не приходя в сознание. 46-летняя супруга водителя была госпитализирована с множественными травмами. По факту ДТП приводится проверка.

— Каждый водитель должен осознавать к каким последствиям может привести выезд на полосу встречного движения. Как правило, расплачиваться за собственное легкомыслие приходится слишком дорогой ценой, а порой даже жизнью. И зачастую страдают при этом не только сами нарушители, но и окружающие, — подчеркнул главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

Напомним, за сутки на дорогах Башкирии трое человека погибли и еще 12 получили травмы в 9 ДТП.

Напомним, за сутки на дорогах Башкирии трое человека погибли и еще 12 получили травмы в 9 ДТП.

#Происшествия#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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