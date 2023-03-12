В Башкирии иномарка врезалась в грузовик: отец и сын погибли, мать госпитализирована

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:40
В Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. На 1239 км автодороги М-7 «Волга» столкнулись встречные «Опель Астра» и грузовая «Газель». В результате ДТП 41-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия, его 15-летний сын скончался в больнице не приходя в сознание. 46-летняя супруга водителя была госпитализирована с множественными травмами. По факту ДТП приводится проверка.
— Каждый водитель должен осознавать к каким последствиям может привести выезд на полосу встречного движения. Как правило, расплачиваться за собственное легкомыслие приходится слишком дорогой ценой, а порой даже жизнью. И зачастую страдают при этом не только сами нарушители, но и окружающие, — подчеркнул главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.
Напомним, за сутки на дорогах Башкирии трое человека погибли и еще 12 получили травмы в 9 ДТП.
Напомним, за сутки на дорогах Башкирии трое человека погибли и еще 12 получили травмы в 9 ДТП.