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Posted Вчера, 17:30

Published Вчера, 17:30

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Среди претендентов на “Оскар” российская короткометражка

Вчера, 17:30
Американская киноакадемия огласила список претендентов на премию “Оскар”. В числе претендентов короткометражка ”Выход”, снятая якутскими режиссёрами.

“Выход” был отмечен российскими кинопремиями. Его наградили на “Послании к человеку” и вручили главный приз отечественной документалистики – “Лавр”. После премьеры на Берлинском фестивале лента участвовала в более чем 30 международных фестивалях и тоже побеждала, пишет газета “Известия”.

Что касается “Оскара”, то это будет уже 95-я церемония. Она состоится в Голливуде 13 марта. Уже в третий раз ведущим будет американский телеведущий Джимми Киммел.

Среди претендентов на фильм года, по версии Американской киноакадемии, 10 кинолент. Фаворитом эксперты называют “Всё везде и сразу”. Картина представлена в 11 номинациях. Следом идут “На Западном фронте без перемен” и “Банши Инишерина”.

В категории “Лучшая женская роль” соревнуются Кейт Бланшетт, Аной де Армас, Андреа Райзборо, Мишель Уильямс и Мишель Йео.

Претендентами в номинации “Лучшая мужская роль” являются Остин Батлер, Колин Фаррелл, Брендан Фрейзер, Пол Мескал и Билл Найи.

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