Среди претендентов на “Оскар” российская короткометражка

“Выход” был отмечен российскими кинопремиями. Его наградили на “Послании к человеку” и вручили главный приз отечественной документалистики – “Лавр”. После премьеры на Берлинском фестивале лента участвовала в более чем 30 международных фестивалях и тоже побеждала, пишет газета “Известия”.