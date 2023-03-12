Среди претендентов на “Оскар” российская короткометражка

Posted Вчера, 17:30
Published Вчера, 17:30
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
“Выход” был отмечен российскими кинопремиями. Его наградили на “Послании к человеку” и вручили главный приз отечественной документалистики – “Лавр”. После премьеры на Берлинском фестивале лента участвовала в более чем 30 международных фестивалях и тоже побеждала, пишет газета “Известия”.
Что касается “Оскара”, то это будет уже 95-я церемония. Она состоится в Голливуде 13 марта. Уже в третий раз ведущим будет американский телеведущий Джимми Киммел.
Среди претендентов на фильм года, по версии Американской киноакадемии, 10 кинолент. Фаворитом эксперты называют “Всё везде и сразу”. Картина представлена в 11 номинациях. Следом идут “На Западном фронте без перемен” и “Банши Инишерина”.
В категории “Лучшая женская роль” соревнуются Кейт Бланшетт, Аной де Армас, Андреа Райзборо, Мишель Уильямс и Мишель Йео.
Претендентами в номинации “Лучшая мужская роль” являются Остин Батлер, Колин Фаррелл, Брендан Фрейзер, Пол Мескал и Билл Найи.