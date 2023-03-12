РЭО подписал с Татарстаном дорожную карту по созданию трех КПО за 20 млрд рублей

Posted 12 марта 13:48
Published 12 марта 13:48
Modified 21 февраля 13:48
Updated 21 февраля 13:48
Финансирование будет осуществляться посредством облигационного займа. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что компания финансирует инвестпроекты, которые реализуются в рамках концессионных соглашений, пишут inkazan.ru.
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев и глава Татарстана Рустам Минниханов встретились, чтобы обсудить вопросы, связанные со строительством трех КПО в республике. При этом была подписана дорожная карта проекта. Со стороны правительства Татарстана свою подпись на документе поставил первый заместитель премьер-министра региона Рустам Нигматуллин.
Буцаев напомнил, что в январе компания направила правительству Татарстана дорожную карту по строительству комплексов по обращению с ТКО на территории республики. Годовая производственная мощность новых объектов составит 1,4 миллиона тонн.
«Во время рабочего визита обсудили с руководством Татарстана детали инвестпроекта, а также подписали дорожную карту по объектам на основе концессии», — уточнил Буцаев.
Для инвестиционных проектов, реализуемых в форме концессий, оператор сможет предоставить до 95% средств от общего объема инвестиций. Уточняется, что финансирование поступит после того, как будет разработана проектная документация.
Появление в регионе современных мусороперерабатывающих комплексов позволит Татарстану выполнить показатели национального проекта «Экология», направленного на уменьшение объема захоронения бытовых отходов на полигонах в два раза и стопроцентную сортировку мусора на территории республики.