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Радий Хабиров показал туристическую карту Башкирии «Терра Лето»

12 марта 2023, 06:10
Фото: 1MI
Глава региона призвал начинать выбор туристических маршрутов на летний сезон.

Радий Хабиров опубликовал в соцсетях видео, в котором показал карту туристических объектами «Терра Лето». По его словам, это простой инструмент для знакомства с достопримечательностями республики. Каждая из них сопровождается QR-кодом, который ведет к информации об объекте.

— Мы сейчас уделяем огромное внимание удобству туристов. Карта — очень простая на самом деле вещь. Но это неотъемлемый атрибут так называемой туристической жизни.
Я сам уже выбрал, куда точно съезжу этим летом. В Башкортостане есть много культурных, исторических объектов, которые я ещё не посмотрел, — отметил глава республики.

Радий Хабиров добавил, что карту можно получить в туристско-информационных центрах, в гостиницах и на турбазах республики. Также в сообщении добавлена ссылка на сайт «Терра Башкирия», где продублирована информация про путешествия в Башкирии.

— Всех приглашаю в Башкортостан, — резюмировал Радий Хабиров, хотя сайт «Терра Башкирия» выдает ошибку, если попробовать переключить его на английский язык.

Традиционно под постом главы в комментариях можно обнаружить десятки жалоб на те или иные ситуации в регионе. В числе прочих — щедрые приглашения от жителей республики приехать и оценить качество уборки снега, из-за которой улицы оказались затоплены талыми водами.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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