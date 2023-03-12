Радий Хабиров показал туристическую карту Башкирии «Терра Лето»

— Мы сейчас уделяем огромное внимание удобству туристов. Карта — очень простая на самом деле вещь. Но это неотъемлемый атрибут так называемой туристической жизни.

Я сам уже выбрал, куда точно съезжу этим летом. В Башкортостане есть много культурных, исторических объектов, которые я ещё не посмотрел, — отметил глава республики.



Радий Хабиров добавил, что карту можно получить в туристско-информационных центрах, в гостиницах и на турбазах республики. Также в сообщении добавлена ссылка на сайт «Терра Башкирия», где продублирована информация про путешествия в Башкирии.