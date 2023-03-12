mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Появилось видео последних минут жизни продавщицы уфимского магазина после ранения

12 марта 2023, 15:51
Фото: 1MI
На 19-летнюю девушку напала посетительница прямо на рабочем месте. Не смотря на усилия врачей спасти ее не смогли.

В телеграм-каналах стало распространять видео последних моментов жизни 19-летней сотрудницы магазина "Красное и Белое" в Уфе. Она скончалась после ножевого ранения прямо на рабочем месте. 

Предупреждение: Видео содержит сцены насилия и не предназначено к просмотру лицам младше 18 лет и людям со слабой психикой.

Предупреждение: Видео содержит сцены насилия и не предназначено к просмотру лицам младше 18 лет и людям со слабой психикой.
Видео: 1MI

На выходных, 4 марта, в уфимском микрорайоне Нижегородка, на продавщицу напала посетительница магазина. Не смотря на оказанную помощь пострадавшая скончалась на следующее утро. 

Телеканал "Вести-Башкортостан" со ссылкой на собственный источник заявляли о том, что у нападавшей может быть психическое отклонение. 

Нападавшая была задержана. Ей предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Однако, после смерти пострадавшей, уголовное дело было передано в прокурату, где и будет решаться опрос о переквалифицировании дела. 

Ранее, в начале февраля, в Уфе произошло зверское преступление. Многодетный отец убил двоих сыновей после чего покончил с собой. 

#Рустэм Башкирцев#Видео
Подпишитесь
Ваши проблемы: стало известно, за чей счет в Уфе будут решать проблемы с газом
Сегодня, 14:33
Еще 200 тысяч: бюджет Башкирии продолжает оплачивать еду и жилье для чиновников
Вчера, 14:26
В Уфе за сутки ямы на дорогах стали причиной 20 ДТП
Сегодня, 08:28
Пришла весна: жители Башкирии готовят тазики и требуют лодки
Вчера, 11:57
Человек и ледокол: в Уфе жителям Демы пришлось пробиваться на свободу после мехуборки
Вчера, 14:45
Замять дело не получится: мать из Башкирии требует найти виновных в смерти первенца
Вчера, 10:54