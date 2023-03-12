Появилось видео последних минут жизни продавщицы уфимского магазина после ранения

Нападавшая была задержана. Ей предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Однако, после смерти пострадавшей, уголовное дело было передано в прокурату, где и будет решаться опрос о переквалифицировании дела.