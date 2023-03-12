Появилось видео последних минут жизни продавщицы уфимского магазина после ранения

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
В телеграм-каналах стало распространять видео последних моментов жизни 19-летней сотрудницы магазина "Красное и Белое" в Уфе. Она скончалась после ножевого ранения прямо на рабочем месте.
Предупреждение: Видео содержит сцены насилия и не предназначено к просмотру лицам младше 18 лет и людям со слабой психикой.
На выходных, 4 марта, в уфимском микрорайоне Нижегородка, на продавщицу напала посетительница магазина. Не смотря на оказанную помощь пострадавшая скончалась на следующее утро.
Телеканал "Вести-Башкортостан" со ссылкой на собственный источник заявляли о том, что у нападавшей может быть психическое отклонение.
Нападавшая была задержана. Ей предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Однако, после смерти пострадавшей, уголовное дело было передано в прокурату, где и будет решаться опрос о переквалифицировании дела.
Ранее, в начале февраля, в Уфе произошло зверское преступление. Многодетный отец убил двоих сыновей после чего покончил с собой.