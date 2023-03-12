Ночью в Башкирии произошел пожар на частной пилораме

В ночь с 11 на 12 марта в Главное управление МЧС России по РБ поступило сообщение о пожаре на территории частной пилорамы в селе Ауструм (Иглинский район).



На месте происшествия огонь был зафиксирован внутри двухэтажного цеха по производству вагонки размером 10×18 метров, была угроза распространения на соседнее здание. С помощью техники пожарные убрали много опилок и горючих материалов. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 180 квадратных метров, распространения не допущено.



Пострадавших нет. К тушению было привлечено 25 человек и 8 единиц техники экстренных служб. Причина пожара устанавливаются, на месте работает оперативная группа Главного управления, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.