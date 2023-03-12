mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Ночью в Башкирии произошел пожар на частной пилораме

12 марта 2023, 07:25
Фото: Главное управление МЧС России по РБ
Огонь удалось локализовать, никто не пострадал.

В ночь с 11 на 12 марта в Главное управление МЧС России по РБ поступило сообщение о пожаре на территории частной пилорамы в селе Ауструм (Иглинский район).

На месте происшествия огонь был зафиксирован внутри двухэтажного цеха по производству вагонки размером 10×18 метров, была угроза распространения на соседнее здание. С помощью техники пожарные убрали много опилок и горючих материалов. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 180 квадратных метров, распространения не допущено.

Пострадавших нет. К тушению было привлечено 25 человек и 8 единиц техники экстренных служб. Причина пожара устанавливаются, на месте работает оперативная группа Главного управления, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Фото: Главное управление МЧС России по РБ
#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Еще 200 тысяч: бюджет Башкирии продолжает оплачивать еду и жилье для чиновников
Вчера, 14:26
Человек и ледокол: в Уфе жителям Демы пришлось пробиваться на свободу после мехуборки
Вчера, 14:45
Радий Хабиров показал туристическую карту Башкирии «Терра Лето»
Сегодня, 06:10
Пришла весна: жители Башкирии готовят тазики и требуют лодки
Вчера, 11:57
Под Уфой объявили карантин из-за смертельной болезни
Вчера, 05:42
Замять дело не получится: мать из Башкирии требует найти виновных в смерти первенца
Вчера, 10:54