Жительница Башкирии шокирована тем, что приходится делать отцу героя СВО

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Жительница Бирска Вилена Ш. пожаловалась на невнимание местной администрации к родителям героя России Бориса Дудко. Свое негодование она высказала на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсете.
«Сегодня, проезжая мимо дома его родителей, перекрёсток Жукова, я наблюдала картину, как отец героя ломом пробивает проезд к своему дому после работы трактора. Почему не выполняется добросовестно работа ? Где наша администрация города, которая кричит, что мы не забудем? Почему у нас чествуют, только когда вручают медали?», - спрашивает девушка.
По ее словам, ей было очень неприятно наблюдать за происходящим. Снимать увиденное на камеру она не стала, посчитав, что это «просто неудобно и стыдно».
Борис Дудко командует 124-м отдельным танковым батальоном. С 24 февраля прошлого года он участвует в спецоперации. За успешное выполнение боевых задач представлен к званию Героя России. В декабре президент страны Владимир Путин вручил ему медаль «Золотая Звезда». А затем глава Башкирии Радий Хабиров наградил Бориса Дудко орденом генерала Шаймуратова.