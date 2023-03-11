Жительница Башкирии шокирована тем, что приходится делать отцу героя СВО

«Сегодня, проезжая мимо дома его родителей, перекрёсток Жукова, я наблюдала картину, как отец героя ломом пробивает проезд к своему дому после работы трактора. Почему не выполняется добросовестно работа ? Где наша администрация города, которая кричит, что мы не забудем? Почему у нас чествуют, только когда вручают медали?», - спрашивает девушка.