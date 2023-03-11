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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Жительница Башкирии шокирована тем, что приходится делать отцу героя СВО

Сегодня, 07:58

Неприятно наблюдать: в башкирском Бирске не расчистили проезд к дому героя СВО

Ситуация возмутила проезжающую мимо горожанку.

Жительница Бирска Вилена Ш. пожаловалась на невнимание местной администрации к родителям героя России Бориса Дудко. Свое негодование она высказала на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсете.

«Сегодня, проезжая мимо дома его родителей, перекрёсток Жукова, я наблюдала картину, как отец героя ломом пробивает проезд к своему дому после работы трактора. Почему не выполняется добросовестно работа ? Где наша администрация города, которая кричит, что мы не забудем? Почему у нас чествуют, только когда вручают медали?», - спрашивает девушка.

По ее словам, ей было очень неприятно наблюдать за происходящим. Снимать увиденное на камеру она не стала, посчитав, что это «просто неудобно и стыдно».

Борис Дудко командует 124-м отдельным танковым батальоном. С 24 февраля прошлого года он участвует в спецоперации. За успешное выполнение боевых задач представлен к званию Героя России. В декабре президент страны Владимир Путин вручил ему медаль «Золотая Звезда». А затем глава Башкирии Радий Хабиров наградил Бориса Дудко орденом генерала Шаймуратова.

#Наталья Балыкова#Общество
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