Замять дело не получится: мать из Башкирии требует найти виновных в смерти первенца

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Убитая горем мать между тем считает, что в смерти младенца есть виновные. Семья трижды вызывала «скорую помощь», но врачи не находили у малыша ничего опасного и не спешили его госпитализировать.
В результате ребенок умер на руках у матери. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Причиной смерти стала диафрагмальная грыжа. В Минздраве подчеркивали, что по статистике у детей с таким заболеванием наблюдается крайне высокая летальность из-за молниеносного развития осложнений.
Этот случай получил широкий резонанс, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту уголовное дело и тщательно проверить доводы заявительницы. Однако, как считает мать, «Минздрав делает вид, что работает, занимаются отписками». Приглашенный ведомством федеральный эксперт сделал вывод, что замечаний к действиям медиков, повлиявшим на исход заболевания, нет.
«Пытаются замять это дело. Когда произошла данная ситуация, даже не сообщили о происшествии в органы МВД, просто отдали нам тело, как какого-то котёнка, моргу данной больнице нет никакого доверия, так как они могли написать хоть что, чтобы прикрыть свои п[…]», — считает мать ребенка.
Она заявила, что готова сделать все, чтобы не дать закрыть это дело, даже дать разрешение на эксгумацию тела сына.