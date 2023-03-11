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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Замять дело не получится: мать из Башкирии требует найти виновных в смерти первенца

11 марта 2023, 10:54
Фото: 1MI

Жительница Стерлитамак обвиняет врачей в смерти маленького ребенка

Анастасия Королева 4 января потеряла четырехмесячного сына в больнице Стерлитамака. В Минздраве настаивают, что вины врачей нет.

Убитая горем мать между тем считает, что в смерти младенца есть виновные. Семья трижды вызывала «скорую помощь», но врачи не находили у малыша ничего опасного и не спешили его госпитализировать.

В результате ребенок умер на руках у матери. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Причиной смерти стала диафрагмальная грыжа. В Минздраве подчеркивали, что по статистике у детей с таким заболеванием наблюдается крайне высокая летальность из-за молниеносного развития осложнений.

Этот случай получил широкий резонанс, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту уголовное дело и тщательно проверить доводы заявительницы. Однако, как считает мать, «Минздрав делает вид, что работает, занимаются отписками». Приглашенный ведомством федеральный эксперт сделал вывод, что замечаний к действиям медиков, повлиявшим на исход заболевания, нет.

Где ваша санавиация? Мать из Башкирии обвинила врачей в смерти своего маленького сына
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«Пытаются замять это дело. Когда произошла данная ситуация, даже не сообщили о происшествии в органы МВД, просто отдали нам тело, как какого-то котёнка, моргу данной больнице нет никакого доверия, так как они могли написать хоть что, чтобы прикрыть свои п[…]», — считает мать ребенка.

Она заявила, что готова сделать все, чтобы не дать закрыть это дело, даже дать разрешение на эксгумацию тела сына.

#Наталья Балыкова#Общество
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