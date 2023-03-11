В Уфе почти на полгода перекроют одну из улиц

Будет перекрыт участок улицы Колгуевской от улицы Пугачева до улицы Бакинской. Проезд разрешат только местным жителям и экстренным службам. Остальным участникам движения придется объезжать стройплощадку. Это увеличит время в пути, возможны пробки, предупредили в городской администрации.