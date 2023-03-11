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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В Уфе почти на полгода перекроют одну из улиц

11 марта 2023, 04:53
Фото: мэрия Уфы

В Уфе закроют проезд по улице Колгуевской с 15 апреля по 31 августа

Ограничения связаны со прокладкой водовода в Забелье.

Будет перекрыт участок улицы Колгуевской от улицы Пугачева до улицы Бакинской. Проезд разрешат только местным жителям и экстренным службам. Остальным участникам движения придется объезжать стройплощадку. Это увеличит время в пути, возможны пробки, предупредили в городской администрации.

Водовод — это первый этап строительства инженерных сетей для Забелья. В мэрии рассчитывают, что появившаяся инфраструктура простимулирует развитие перспективной для застройки территории микрорайонов Затон, Дёма, посёлков 8 Марта, Романовка, Ветошниково и Цветы Башкирии. После прокладки коммуникаций там начнут возводить многоэтажки.

#Наталья Балыкова#Город
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