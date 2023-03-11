В Уфе почти на полгода перекроют одну из улиц

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Будет перекрыт участок улицы Колгуевской от улицы Пугачева до улицы Бакинской. Проезд разрешат только местным жителям и экстренным службам. Остальным участникам движения придется объезжать стройплощадку. Это увеличит время в пути, возможны пробки, предупредили в городской администрации.
Водовод — это первый этап строительства инженерных сетей для Забелья. В мэрии рассчитывают, что появившаяся инфраструктура простимулирует развитие перспективной для застройки территории микрорайонов Затон, Дёма, посёлков 8 Марта, Романовка, Ветошниково и Цветы Башкирии. После прокладки коммуникаций там начнут возводить многоэтажки.