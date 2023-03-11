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Posted Сегодня, 17:27

Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

В центре Уфы на остановившуюся на светофоре машину сошла снежная лавина

11 марта 2023, 17:27
Фото: UTV

Глыба снега обрушилась на легковушку, остановившуюся на перекрестке в центре Уфы

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.

Как сообщает телеканал UTV, пострадавший автомобиль притормозил на перекрестке улиц Цюрупы и Чернышевского. Судя по поведения участников дорожного движения, в тот момент на светофоре зажегся красный свет.

Видео: UTV

В этот момент с крыши здания на автомобиль обрушилась лавина снега. Через несколько секунд упала вторая порция осадков. Большая часть снега накрыла машину в крайнем правом ряду — ближайшую к дому. Часть снега «досталась» автомобилю из левого ряда и тому, что остановился позади пострадавшего.

Судя по записям видеокамеры, водитель и пассажир не получили ранений. О повреждениях автомобиля не сообщается.

#Наталья Балыкова#Происшествия#Видео
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