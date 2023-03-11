В центре Уфы на остановившуюся на светофоре машину сошла снежная лавина

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Как сообщает телеканал UTV, пострадавший автомобиль притормозил на перекрестке улиц Цюрупы и Чернышевского. Судя по поведения участников дорожного движения, в тот момент на светофоре зажегся красный свет.
В этот момент с крыши здания на автомобиль обрушилась лавина снега. Через несколько секунд упала вторая порция осадков. Большая часть снега накрыла машину в крайнем правом ряду — ближайшую к дому. Часть снега «досталась» автомобилю из левого ряда и тому, что остановился позади пострадавшего.
Судя по записям видеокамеры, водитель и пассажир не получили ранений. О повреждениях автомобиля не сообщается.