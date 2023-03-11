В центре Уфы на остановившуюся на светофоре машину сошла снежная лавина

В этот момент с крыши здания на автомобиль обрушилась лавина снега. Через несколько секунд упала вторая порция осадков. Большая часть снега накрыла машину в крайнем правом ряду — ближайшую к дому. Часть снега «досталась» автомобилю из левого ряда и тому, что остановился позади пострадавшего.