В Башкирии раскрыли диверсию на железной дороге

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Пожар на перегоне Сибай-Альмухаметово заметил бригадир сегодня около полуночи, сообщает telegram-канал «SHOT». Релейный шкаф быстро потушили.
Подозреваемого установили по горячим следам — им, по данным t elegram-канала, оказался 22-летний безработный житель Сибая. В ту же ночь его задержали и получили первые показания.
Отмечается, что предполагаемый диверсант уже сознался в поджеге. По его словам, купив бутылку керосина в хозяйственном магазине, он залил горючую жидкость внутрь релейного шкафа и поджег. Подозреваемый был подписан на сомнительные сообщества в соцсетях, в том числе был участником группы одного из подразделений ВСУ.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Санкция по ней предусматривает до года колонии.
Сообщается, что на графике движения пассажирских и грузовых поездов инцидент никак не сказался.