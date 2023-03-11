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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Башкирии раскрыли диверсию на железной дороге

Сегодня, 06:23

Безработный из Сибая поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне

Подозреваемый состоял в группе подразделений ВСУ.

Пожар на перегоне Сибай-Альмухаметово заметил бригадир сегодня около полуночи, сообщает telegram-канал «SHOT». Релейный шкаф быстро потушили.

Подозреваемого установили по горячим следам — им, по данным t elegram-канала, оказался 22-летний безработный житель Сибая. В ту же ночь его задержали и получили первые показания.

Отмечается, что предполагаемый диверсант уже сознался в поджеге. По его словам, купив бутылку керосина в хозяйственном магазине, он залил горючую жидкость внутрь релейного шкафа и поджег. Подозреваемый был подписан на сомнительные сообщества в соцсетях, в том числе был участником группы одного из подразделений ВСУ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Санкция по ней предусматривает до года колонии.

Сообщается, что на графике движения пассажирских и грузовых поездов инцидент никак не сказался.

 

#Наталья Балыкова#Происшествия
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