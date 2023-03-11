В Башкирии раскрыли диверсию на железной дороге

Отмечается, что предполагаемый диверсант уже сознался в поджеге. По его словам, купив бутылку керосина в хозяйственном магазине, он залил горючую жидкость внутрь релейного шкафа и поджег. Подозреваемый был подписан на сомнительные сообщества в соцсетях, в том числе был участником группы одного из подразделений ВСУ.