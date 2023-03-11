В Башкирии объявили желтый уровень опасности

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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До 20:00 в республике прогнозируются неблагоприятные явления, связанные с отложением мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица, ухудшение видимости при осадках до 1-2 км.
По данным специалистов, в ночь на 12 марта в Башкирии ожидается понижение температуры воздуха до -7, -12 градусов. Днем будет от 1 до 4 градусов выше нуля.
Ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз на март. По данным специалистов, в первый весенний месяц средняя температура воздуха будет на 1° выше нормы (норма составляет -5,1°). Количество осадков за месяц предполагается около нормы.