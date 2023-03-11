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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

В Башкирии объявили желтый уровень опасности

Сегодня, 05:56

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Башкирии в выходные

Специалисты Башгидрометцентра вывесили желтый флаг опасности погодных явлений на ближайший день.

До 20:00 в республике прогнозируются неблагоприятные явления, связанные с отложением мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица, ухудшение видимости при осадках до 1-2 км.

По данным специалистов, в ночь на 12 марта в Башкирии ожидается понижение температуры воздуха до -7, -12 градусов. Днем будет от 1 до 4 градусов выше нуля.

Ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз на март. По данным специалистов, в первый весенний месяц средняя температура воздуха будет на 1° выше нормы (норма составляет -5,1°). Количество осадков за месяц предполагается около нормы.

 

#Наталья Балыкова#Общество
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