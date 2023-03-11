Пришла весна: жители Башкирии готовят тазики и требуют лодки

«Приходят ответы-отписки, что на летний период запланирован текущий ремонт кровли, но ничего не делается. Директор отвечает, что нам некогда заниматься вашими проблемами, зимой нужно снег во дворах чистить, а летом траву косить. Моя квартира стала не пригодна для жилья: на стенах плесень, ежедневно с натяжного потолка сливаем по пять ведер воды, половина квартиры обесточена. Дети каждый месяц болеют, есть справки от врачей», — жалуется Наталья Х.