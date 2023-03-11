Пришла весна: жители Башкирии готовят тазики и требуют лодки

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Где-то проблемы еще «зимние» — не убранный снег. Во многих муниципалитетах жалуются на непроезжие дороги и приглашают чиновников вытолкать автомобили. Страдают и пешеходы — тротуары не расчищены.
«На улице Народной и на улице Ущелье в Уфе „почистили“ снег под одну машину, пешеходы на этих улицах не предусмотрены. Пешеходы при появлении автомобиля на дороге резво запрыгивают в сугроб и по колено в снегу ждут, когда машина проедет. Зато трактор бензин сэкономил, молодец!», — комментирует уборку Дина А.
Аналогичная проблема на улице Чернышевского
«Дорогу на Чернышевского расширили, а чистить не чистят, уже скоро одна полоса останется», — написала Кристина З.
На сложности с проездом жалуются жители Зубово в Уфимском районе, в Ишимбае, Стерлитамакском, Иглинском, Аургазинском и других районах. Список терпящих бедствие населенных пунктов можно продолжать.
Ильнура Г., который пожаловался на то, что снег убирают через […], в Центре управления регионом попросили убрать из сообщения нецензурное слово. Уфимец жаловался на плохую работу коммунальщиков вблизи Орджоникидзевского районного суда.
«В четверг начали чистить — бросили. Тротуар завален снегом. Дорожники чистят снег и сваливают его на тротуар. Нет подхода к пешеходному переходу. Делается все по-уфимски, […] (спустя рукава)», — написал он.
За право называть вещи своими именами выступил другой уфимец Максим Х.
«А где вы тут видите нецензурные слова? Это ещё мягко человек сказал, с вами по-другому нельзя, вы ничего не делаете, только отписки пишите», — прокомментировал он.
У уфимцев в основном «весенние» проблемы: во многих квартирах сейчас началась капель. Горожане считают, что это — заслуга управляющих компаний, которые не чистили крыши многоэтажек. И сейчас, когда потолки уже протекли, никто не спешит решать проблему. Жильцам приходится подставлять тазики и ждать.
«Уфа, Черниковская, 65 — всю зиму не очищалась кровля от снега! Теперь снег благополучно тает, с потолка течёт, сидим с тазиками! Администрация Калининского района и УЖХ того же района не реагируют! Принимайте меры!», — требует Анастасия А.
В районной администрации пообещали связаться с заявительницей до 13 марта, вот только она считает, что за это время затопит все квартиры до первого этажа.
Наталья А. Рассказала о доме №155/1 на улице Менделеева. Протечки там не устраняются длительное время, заявила она.
«Наш дом 1958 года постройки, двухэтажный. Постоянная головная боль весной — это кровля. Обращаемся каждый день на протяжении месяца в ЖЭУ № 60, в УЖХ Советского района, чтобы почистили кровлю от снега, но никаких мер не принимается. Почему такое отношение к людям, ведь мы своевременно оплачиваем коммунальные услуги?», — спрашивает она.
Жильцы от безысходности чистят крышу сами, а с приходом теплых дней пришлось поставить емкости для сбора талой воды. Утром перед работой и вечером их приходится освобождать.
В доме на Тухвата Янаби, 81 жители жалуются на течь по всей квартире и плесень. В Центре управлением региона обещают решать проблему.
«А мне-то что делать, пока вы там решите? Ручьем все бежит», — спрашивает в ответ собственник квартиры.
У жительницы дома 18 на улице Жукова вода также бежит по стенам. Она отмечает, что пишет о проблеме уже второй год, но ничего не меняется.
«Приходят ответы-отписки, что на летний период запланирован текущий ремонт кровли, но ничего не делается. Директор отвечает, что нам некогда заниматься вашими проблемами, зимой нужно снег во дворах чистить, а летом траву косить. Моя квартира стала не пригодна для жилья: на стенах плесень, ежедневно с натяжного потолка сливаем по пять ведер воды, половина квартиры обесточена. Дети каждый месяц болеют, есть справки от врачей», — жалуется Наталья Х.
Константин З. из Нефтекамска рассказал, что из-за неубранного снега и отсутствия ливневой канализации двор дома 31А по улице Ленина превратился в огромную лужу.
«Вывоз снега с остальных территорий, к коим относится наш двор, должен быть закончен в течении пяти суток после снегопада. Невывоз снега из двора образует состав правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РБ. На основании перечисленного, прошу вывезти до конца собранный в нашем дворе снег», — требует он.
А Радик С. из Агидели интересуется, нельзя ли получить республиканский или федеральный грант на услуги по перевозке людей в гондолах. Судя по опубликованному им фото, другие средства передвижения там уже неактуальны.
Уфимка Елена О. Считает, что с приходом тепла город превратился в территорию для квестов. Пока был голодед, квесты назывались «дойди живым». Сейчас — «доплыви, если сможешь».
«Позавчера были сугробы снега, вчера — лужи, сегодня — сплошной лед. Что там про обещание Главы РБ Хабирова об безопасности граждан и обеспечение комфортной городской среды? Простить и забыть?», — спрашивает она.
Женщина интересуется, будет ли мэр учить уфимцев плавать.
«На лыжах учил по неубранному снегу передвигаться, теперь пусть показывает, как лужи переплывать», — считает она.
В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, в республике ожидается похолодание. Это значит, что талая вода превратится в лед.