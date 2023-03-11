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Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Под Уфой объявили карантин из-за смертельной болезни

11 марта 2023, 05:42
Фото: 1MI

Карантин по бешенству ввели в двух садоводческих товариществах под Уфой

Республиканское Управление ветеринарии должно установить причины и источник инфекции.

Указ о введении карантина по бешенству опубликован на официальном портале правовой информации. Очаги инфекции обнаружены на территории двух дачных участков — в СНТ «Новое Осоргино» на улице Грушевой и СНТ «Пласт». Там запрещено лечить больных животных, территорию нельзя посещать посторонним, кроме специалистов ветеринарной службы, привлеченных для ликвидации очага заболевания.

В пункты, где зарегистрированы случаи бешенства, нельзя ввозить восприимчивых к инфекции животных, снимать шкуры с трупов животных.

Специалисты будут наблюдать за ситуацией в течение 10 дней, а также проведут вакцинацию животных против бешенства. В очагах инфекции проведут дератизацию и дезинфекцию, а также мероприятия по регулированию численности диких зверей.

На территории СНТ нельзя будет проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Бродячих животных также будут отлавливать и вакцинировать.

Управление ветеринарии должно установить причины и источники заболевания и ликвидировать очаг бешенства.

#Наталья Балыкова#Происшествия
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