Под Уфой объявили карантин из-за смертельной болезни

Указ о введении карантина по бешенству опубликован на официальном портале правовой информации. Очаги инфекции обнаружены на территории двух дачных участков — в СНТ «Новое Осоргино» на улице Грушевой и СНТ «Пласт». Там запрещено лечить больных животных, территорию нельзя посещать посторонним, кроме специалистов ветеринарной службы, привлеченных для ликвидации очага заболевания.