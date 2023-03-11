Первый трест не смог отстоять в суде право строить высотки на Коммунистической в Уфе

В декабре 2016 года Трест №7 получил в мэрии разрешение на строительство жилых домов литер 17 и 22 в квартале. Первый проектировался 19-этажным, второй — в 26 этажей. В 2021 году застройщик обнаружил, что участок попадает в зону регулирования застройки, так как рядом расположен памятник архитектуры «Усадьба Сазоновых», и для него определена охранная зона, в которой запрещено строительство зданий высотой более семи метров. При этом зона охраны объекта культурного наследия, а также режимы использования земель в ее границах утверждены постановлением правительства в мае 2018 года.