Первый трест не смог отстоять в суде право строить высотки на Коммунистической в Уфе

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Связанный с группой компаний «Первый трест» застройщик ООО «Трест №7» пытался изменить предельную высотность застройки в историческом квартале. Компания арендует участок на улице Коммунистической, где возводит ЖК «Уфимский кремль».
В декабре 2016 года Трест №7 получил в мэрии разрешение на строительство жилых домов литер 17 и 22 в квартале. Первый проектировался 19-этажным, второй — в 26 этажей. В 2021 году застройщик обнаружил, что участок попадает в зону регулирования застройки, так как рядом расположен памятник архитектуры «Усадьба Сазоновых», и для него определена охранная зона, в которой запрещено строительство зданий высотой более семи метров. При этом зона охраны объекта культурного наследия, а также режимы использования земель в ее границах утверждены постановлением правительства в мае 2018 года.
Трест №7 инициировал разработку нового проекты зоны охраны памятника, однако Башкультнаследие направило на него отрицательный отзыв. В ведомстве указали, что «предлагаемые новым проектом зоны охраны ограничения и разрешения существенно отличаются от утвержденных, в частности, изменяются ограничения по высоте строительства новых объектов капитального строительства на территории, расположенной вдоль красной линии четной стороны улицы Коммунистическая от улицы Новомостовая до выявленного объекта культурного наследия «Дом Шутовых».
Там отметили, что поскольку территория является исторически ценной, регулирование нового строительства должно быть подчинено основным закономерностям исторической застройки улицы. На улице Коммунистической необходимо сохранять ценные элементы историко-градостроительной среды, следить за объемно-пространственным соответствием новых зданий и сооружений объектам исторической застройки.
Рядом с зоной застройки расположены одно- и двухэтажные дома, и увеличение высоты застройки не только нарушит обеспечение сохранности объектов культурного наследия, но и композиционно-видовые связи (панорамы).
«Также изменение параметров для нового строительства повлечет за собой негативное изменение градостроительной среды объекта культурного наследия регионального значения „Усадьба Созоновых“. Ранее существовавшая градостроительная среда имеет возможность регенерации, что разработчиками в новом проекте не учитывается», — говорится в тексте судебного решения со ссылкой на письмо Башкультнаследия.
Не согласившись с этим решением, застройщик подал иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием признать незаконными действия правительства и Башкультнаследия, отказавшихся утвердить новый проект.
Изучив все доводы истца, суд пришел к выводу, что заявителем не приведено какого-либо обоснования изменения зоны регулирования застройки. Получение им разрешения на строительство высоток не является основанием для изменения ранее утвержденных документов. В удовлетворении требований истцу отказали.
Уставный капитал «Треста №7» принадлежит Дамиру Вагапову и Хамзе Озбеку, последний также возглавляет компанию. Фирма связана с группой компанией «Первый трест» — ранее у обеих был общий учредитель Радмир Давлетов. Кроме того, экс-учредители двух компаний входили в число бенефициаров ООО «Зит Россильбер»: от «Первого треста» Константин Осипкин, от «Треста №7» — Вадим Гайсин.
«Первый трест» размещал объявления о продаже квартир в «Уфимском кремле». На официальном сайте «Первого треста» размещено описание этого жилого комплекса. Всего в квартале планируется построить 10 высоток.
«ЖК „Уфимский Кремль“ — это крупнейший проект по застройке в историческом центре Уфы площадью 13,5 Га. В „Уфимском Кремле“ гармонично сочетаются камерность семейных традиций с мощным ритмом современного мегаполиса», — говорится в сообщении.
Руководитель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эльза Маулимшина отмечает, что суд принял обоснованное решение.
«Усадьба Сазоновых» — памятник архитектуры, который необходимо сохранять. При этом он не так давно капитально отремонтирован, в нем живут люди, там интересные двухуровневые квартиры, они, кстати, периодически появляются в продаже. Высотные дома, безусловно, будут нарушать панорамный вид», — прокомментировала она.
Mkset запросил комментарий в ГК «Первый трест».