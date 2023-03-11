Не спасибо за сезон. «Салават» вылетел в первом раунде от «Адмирала» в шестой игре

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В приложенном видео не только решающий гол, но и суть того, как «СЮ» создает сам себе проблемы. Неорганизованная смена в последние три минуты встречи, неразбериха на возврате и недопонимание, которое закончило сезон 22/23.
— Они воспользовались нашей неудачной сменой, — так сказал на пресс-конференции главный тренер Виктор Козлов.
Мог ли сказать больше? Для чего?
Может, на скамейке он и накричал на игроков. Может, потом в раздевалке бросался планшеткой и ломал клюшки (хотя это не похоже на него). Люди хотели бы услышать больше, ведь часто люди хотят крови виновника, найти козла отпущения.
Однако решила серию не только эта единственная смена.
Серию уничтожили:
Но он назван после пробелов Уфы, потому что контендеру вышеперечисленное не пристало. И потому что сильная команда не будет оправдываться тем, что соперник крут.
Да, не хватило Кадейкина и Дроздова, на сто процентов не здоров Хо-Сэнг, в составе достаточно молодых на ведущих ролях.
Но ведь и соперник играет без Горшкова и Саюстова всю серию, после пятого матча потерял Уильямса, по ходу шестого едва не остался без Орехова, а автор решающей шайбы раунда «играл на одной ноге», как сказал Леонид Тамбиев.
За всю серию «юлаевцы» сыграли в зоне оппонента почти на 43 минуты больше, но голы 14-14. В среднем башкирской команде требовалось примерно на 3 минуты больше времени в нападении, чем сопернику, чтобы сотворить гол.
Доля бросков, дошедших до створа практически идентична, абсолютная разница тоже мала (хотя «Адмирал» блокировал ощутимо чаще).
Эти факты указывают на то, что Владивосток был эффективнее в атаке. «Салават» мог весьма часто навещать чужую зону, но далеко не всегда доводил до броска. За весь раунд так и не удалось научиться регулярно пробиваться к чужому пятаку.
Это явно получалось лишь в матчах номер 2 и 4.
В шестой игре гости хуже соперника проводили смены в чужой зоне и в среднем за минуту в атаке наносили на 1,6 броска по воротам меньше. Опять же о количестве, но не качестве созидания.
Оборонительная команда дальневосточников реально играла первым номером. Вроде, спасать серию и быть злее надо «бело-зеленым». Вроде, ждешь агрессивный обстрел, максимум скоростей и безжалостный позиционный розыгрыш, но не удалось.
Конечно, физика это фактор. «Салават» закономерно устал за раунд, но никто не мешал освежить состав хотя бы в пятом матче. Никто не мешал хотя бы на третью игру заявить Андрея Кареева, чтобы не «плыл» Илья Ежов.
Сегодня Саша Хмелевский сделал дубль по существу сам, это личные навыки и здоровая спортивная наглость. Это не результат позиционной атаки, с которыми 5 на 5 «Юлаев» попрощался.
Если взять общую расширенную статистику за серию, то увидим достаточно равные показатели, кроме давления «Адмирала» в уфимской зоне и вновь констатируем, что при прочих равных КПД был выше у соперника.
Слишком много усилий гибли в борьбе у бортов.
Часто при прочих равных решает мастерство. Состав это не самое главное, но более опытные и мастеровитые игроки в 1-2 моментах сделают разницу. «Салават» обладал более быстрым и рукастым составом, но разницу не создал.
По серии нет или минимум вопросов к Григорию Панину, Шакиру Мухамадуллину, Николаю Кулемину, Саше Хмелевскому, Данилу Башкирову, Данилу Алалыкину, Алексею Пустозерову, Евгению Тимкину.
Они либо сыграли на уровне, либо сделали шаг вперед. Тут и голы, и блокшоты, и зачистка в обороне, и силовое давление, и прессинг.
Болельщики на эмоциях будут требовать, как обычно, «всех разогнать, поставить молодых и голодных». Разумеется, селекция и кадровые решения должны быть обдуманными и хладнокровными.
Надо учесть кадровый резерв МХЛ и ВХЛ. Оценить реально финансовые возможности и, похоже, невысокие навыки в ведении переговоров. Уже к сегодняшнему дню должен быть изучен рынок и главному тренеру нужно предлагать опции.
Если «Салават» решил перестраиваться с большей опорой на выпускников «Толпара», то, например, не должен в принципе подниматься вопрос — играет Бирюков или Комаров с Варловым, будет в центре Картаев или Аймурзин.
Илья Ежов не убедил в плей-офф. Его контракт истекает 30 апреля. При этом, с учетом общей вратарской проблемы в лиге, не будет плохо сохранить бригаду голкиперов. Быть может, поменяв роли.
Если, конечно, Андрей Кареев изъявит желание остаться. Он не в том положении, чтобы вести переговоры с позиции силы, но достаточно хорош, чтобы перезагрузиться в другом клубе.
И, конечно, главный вопрос — кто главный тренер.
Виктор Козлов тактически проиграл раунд Леониду Тамбиеву. Вместе с тем, в течение сезона им и его штабом принимались грамотные решения:
В пользу Козлова говорит и то, что он нашел контакт с коллективом. Еще до назначения главным тренером его уважали игроки. Даже на последней пресс-конференции Хмелевский сказал «Я всегда буду бороться за Виктора Николаевича».
Но и остальное верно — Козлов и его штаб так и не придумали, как регулярно пробиваться к «пятаку», экранировать Серебрякова, в сезоне меньшинство и большинство оставались нестабильны.
Будет понятно, если руководство продлит соглашение с Козловым еще на сезон. Тем более, если его рассматривают как архитектора перестройки. Однако этого не следует делать, не зная альтернативы. Вдруг Боб Хартли решит возобновить карьеру?
Не меньшую вину за поражение и провальный результат сезона несет клубный менеджмент. Гендиректор Ринат Баширов и спортдиректор Василий Чижов не дали общественности ни единого повода им доверять. Нашли только Хмелевского.
Перестройка клуба должна быть заметным и понятным конструктивным процессом, а не удобным оправданием поражениям и 12-летнему отсутствию Кубка Гагарина.
Не спасибо за сезон.
11 марта. Адмирал - Салават Юлаев 3:2