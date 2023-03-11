Еще 200 тысяч: бюджет Башкирии продолжает оплачивать еду и жилье для чиновников

Услуги по обеспечению горячими завтраками необходимо оказывать в гостинице «Айгуль» с 1 апреля по 30 июня ежедневно (в рабочие, выходные и праздничные дни). Горячий комплексный завтрак предлагается на выбор и должен состоять из нескольких порционных блюд. Согласно разработанному меню, предусмотрено три вида таких завтраков. Первый состоит из глазуньи и сырников со сметаной. Второй вариант включает в себя омлет с зеленью и творог со сметаной. Третий — молочную кашу и запеканку со сметаной. К завтраку также подаются тосты, сосиска, сыр и сливочное масло, а также минеральная вода, на выбор — чай с сахаром, а также молоком или лимоном или зерновой кофе.