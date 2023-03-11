Еще 200 тысяч: бюджет Башкирии продолжает оплачивать еду и жилье для чиновников

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Хозяйственное управление №2 (проводит закупки для нужд главы Башкирии и членов правительства) ищет поставщика завтраков для «временно проживающих в гостинице „Айгуль“» — речь, по всей вероятности, идет о некоторых высших чиновниках, которые постоянно живут в этом отеле. Тендер размещен на портале госзакупок.
Всего на питание госслужащих за три месяца планируется потратить 203,4 тыс. рублей. Итоговая сумма контракта может измениться по результатам конкурса. Каждый завтрак стоит около 377 рублей — это в несколько раз больше, чем выделяется на бесплатные завтраки школьников.
Услуги по обеспечению горячими завтраками необходимо оказывать в гостинице «Айгуль» с 1 апреля по 30 июня ежедневно (в рабочие, выходные и праздничные дни). Горячий комплексный завтрак предлагается на выбор и должен состоять из нескольких порционных блюд. Согласно разработанному меню, предусмотрено три вида таких завтраков. Первый состоит из глазуньи и сырников со сметаной. Второй вариант включает в себя омлет с зеленью и творог со сметаной. Третий — молочную кашу и запеканку со сметаной. К завтраку также подаются тосты, сосиска, сыр и сливочное масло, а также минеральная вода, на выбор — чай с сахаром, а также молоком или лимоном или зерновой кофе.
Температура горячих блюд при подаче должна быть не ниже 65 ° С, холодных блюд — не ниже 7 ° С и не выше 14 ° С. Услуги с ресторанным обслуживанием необходимо оказывать 7:30 в течение не менее двух часов. Если кто-то из клиентов покидает гостиницу рано утром, то завтрак подается ему в ланч-боксе или пакете и включает в себя сэндвич с курицей, минеральную воду, пакетированный сок, выпечку, морс в бутылке и два яйца.
По подсчетам Mkset на основе конкурсной документации, в гостинице «Айгуль» проживают не менее шести госслужащих. Как сообщалось ранее, аренда номеров в этом отеле для чиновников также оплачиваются из бюджета республики.