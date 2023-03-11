Человек и ледокол: в Уфе жителям Демы пришлось пробиваться на свободу после мехуборки

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Так коммунальщики почистили проезжую часть, забыв о людях, которые остались в заточении.
Ксения Ю., которая живет в одном их частных домов на этой улице, сообщила, что утром ей пришлось буквально пробивать себе путь в ледовых заторах. Сначала удалось открыть калитку на небольшую щель, потом протиснуться сквозь нее.
Глыбы оказались очень тяжелыми, разбить их девушке не по силам. По словам Ксении, она обращалась за помощью в диспетчерскую УЖХ Демского района, там заявку приняли, но сообщили, что убирать за трактором никто не обязан.