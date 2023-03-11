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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Человек и ледокол: в Уфе жителям Демы пришлось пробиваться на свободу после мехуборки

11 марта 2023, 14:45
Фото: Ксения Ю.

Замуровали, демоны: жителей Демского района Уфы заблокировали в домах

Уфимка рассказала, что прошедший по улице Магистральной трактор просто завалил калитки огромными ледяными глыбами.

Так коммунальщики почистили проезжую часть, забыв о людях, которые остались в заточении.

Ксения Ю., которая живет в одном их частных домов на этой улице, сообщила, что утром ей пришлось буквально пробивать себе путь в ледовых заторах. Сначала удалось открыть калитку на небольшую щель, потом протиснуться сквозь нее.

Заборы и калитки просто завалили ледяными глыбами, заблокировавшими хозяев в домах.
Видео: Ксения Ю.

Глыбы оказались очень тяжелыми, разбить их девушке не по силам. По словам Ксении, она обращалась за помощью в диспетчерскую УЖХ Демского района, там заявку приняли, но сообщили, что убирать за трактором никто не обязан.

#Наталья Балыкова#Город#Видео
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