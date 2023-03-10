За последние три года долги предприятий Башкирии по налогам выросли в три раза

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
По данным Росстата за 2022 год, совокупная задолженность по налогам и сборам в Башкирии к концу 2022 года достигла 28 млрд рублей. Это почти на три млрд больше, чем годом ранее, и в три раза больше, чем до пандемии — в 2019 году. В 2021 — 25,3 млрд рублей, в допандемийные времена долг, по данным Росстата на 2019 год, составлял всего 9,3 млрд рублей.
Ранее мы подробно изучали социально-экономические показатели Башкирии. По мнению экспертов оказалось, что республика, скорее, топчется на месте, чем развивается.
Что касается соседнего Татарстана, то до пандемии долг предприятий по налогам и сборам составлял 9,5 млрд рублей. В 2021 году долги Татарстана увеличились до 21,7 млрд рублей, а в 2022 году подскочили до 37 млрд рублей. По сравнению с Башкортостаном, Татарстан с допандемийного времени увеличил свои налоговые долги почти в четыре раза.
Экономист Всеволод Спивак считает, что в масштабе республики данные цифры не особо значительны.
— С учётом того, что значительная часть этой задолженности — это накопленная ранее задолженность, я бы не считал озвученные цифры и значительными. Разница в объеме задолженности между Татарстаном и Башкортостаном коррелирует с объемом валового регионального продукта этих регионов, — пояснил эксперт.