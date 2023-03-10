За последние три года долги предприятий Башкирии по налогам выросли в три раза

По данным Росстата за 2022 год, совокупная задолженность по налогам и сборам в Башкирии к концу 2022 года достигла 28 млрд рублей. Это почти на три млрд больше, чем годом ранее, и в три раза больше, чем до пандемии — в 2019 году. В 2021 — 25,3 млрд рублей, в допандемийные времена долг, по данным Росстата на 2019 год, составлял всего 9,3 млрд рублей.