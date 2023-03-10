«Возможность для вывода денег»: к делу «Башспирта» подключились прокуратура и ФАС

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:15
Прокуратура Башкирии передала в управление Федеральной антимонопольной службы по республике информацию о нарушениях конкурентного законодательства компанией «Башспирт». Контролирующий орган возбудил антимонопольное дело.
В УФАС установили, что компания предусмотрела возможность закупать товары, работы и услуги у единственных поставщиков даже на конкурентных рынках. Например, в разных редакциях положения о закупках была выявлена возможность «Башспирта» арендовать автотранспорт или покупать услуги грузоперевозок у единственных поставщиков. То же самое касалось закупки компьютерного оборудования и его ремонта, приобретения программного обеспечения, печатных и электронных изданий.
Компания также внесла в положение закупки у единственного поставщика услуг техобслуживания, охраны и содержания зданий и прилегающих к ним территорий. «Башспирт» также мог приобретать по той же схеме услуги провайдера интернет-сети, сотовой и радиосвязи. Кроме того, в перечень внесли закупки тары, гофрокоробов, этикеток, издательской полиграфической продукции, зерна, воды и др. Все эти рынки являются конкурентными. То есть закупки таких товаров и услуг у единственных поставщиков ограничивает конкуренцию, отмечается в определении УФАС.
В утвержденной в сентябре 2020 года редакции положения о закупках предусмотрели также приобретение у единственного поставщика услуг, связанных с ребрендингом по разработке формы изделия — дизайна стеклобутылки, этикеток, средств укупорки и групповой упаковки.
В перечень были включены услуги продвижения бренда в ресторанах, кафе, барах и развлекательных заведениях, а также по организации общественных, публичных, музыкальных и спортивных мероприятий, продвижение в соцсетях и СМИ.
Также ведомство посчитало, что оплата услуг адвокатов «при наличии собственной юридической службы не свидетельствует об обоснованности и эффективности расходования денежных средств». Помимо этого, отметили в антимонопольной службе, «Башспирт» предусмотрел возможность произвольно заключать договоры с любым поставщиком без конкурентных процедур, если сумма каждой закупки будет менее 100 тысяч рублей.
«При этом закупкой следует считать кассовый чек, товарный чек, квитанцию об оплате или иной документ, подтверждающий оплату товара. То есть это может быть и расписка и т. п. По сути, это дает возможность вывода денег из организации, используя сомнительные отчетные документы. Например, направлять деньги на якобы выполненные работы, услуги, покупать товары, которых фактически нет и другое», — говорится в документе.
В ведомстве посчитали, что такой пункт в положении и закупках «содержит коррупционную составляющую». Контролирующий орган возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства. Его рассмотрение назначено на 23 марта.
Как сообщал Mkset, в феврале Следком по Башкирии возбудил уголовное дело о превышении полномочий, присвоении и растрате пока еще не установленными лицами из числа руководства «Башспирта». Компания проводила закупки у единственных поставщиков в обход конкурсов по завышенным ценам, считают в ведомстве. Кроме того, она распродавала активы предприятия по заниженным ценам приближенным к руководству лицам. По версии следствия, в результате преступлений бюджету республики нанесен ущерб в размере 400 млн рублей.