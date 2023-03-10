«Возможность для вывода денег»: к делу «Башспирта» подключились прокуратура и ФАС

Компания также внесла в положение закупки у единственного поставщика услуг техобслуживания, охраны и содержания зданий и прилегающих к ним территорий. «Башспирт» также мог приобретать по той же схеме услуги провайдера интернет-сети, сотовой и радиосвязи. Кроме того, в перечень внесли закупки тары, гофрокоробов, этикеток, издательской полиграфической продукции, зерна, воды и др. Все эти рынки являются конкурентными. То есть закупки таких товаров и услуг у единственных поставщиков ограничивает конкуренцию, отмечается в определении УФАС.