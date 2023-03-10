Власти Уфы назвали «патриотическим воспитанием» уборку школы детьми вместо уроков

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В редакцию Mkset поступил ответ на редакционный запрос, где корреспондент издания попросил прокомментировать сообщение от родительницы школьника о том, что детей и их родителей просят по выходным мыть свежепостроенное здание школы № 51 в Инорсе. Школа непростая, как и ее строительство. Сдача объекта несколько раз не укладывалась в сроки, виной тому санкции, которые повлияли на стоимость строительство и поставки оборудования. Вопреки всему самая большая в Приволжском федеральном округе школа на 1650 мест была сдана. Но свежему зданию понадобилась уборка.
В управлении образования Уфы отрицают информацию о том, что детей и взрослых заставляли мыть школу. Власти подтвердили, что к уборке школы привлекали лишь учеников 8 и 10 классов, остальные классы, по данным РОНО, к уборке не привлекались.
— Добровольная помощь в подготовке к открытию нового здания школы не ущемляет права учащихся, а является одним из элементов патриотического воспитания и формирования волонтёрства, — говорится в ответе на запрос.
Сообщается также, что с 6 марта 2023 года школа заключила договор с клининговой компанией. Как раз в этот же день Mkset и опубликовал неоднозначный материал.
Уточнили в администрации и то, что просьбы об уборке были личной инициативой директора, никаких разнарядок «сверху» руководителю школы, по данным властей, не приходило. Также в администрации сообщили, что с уроков на помывку новой школы детей никто не забирал, равно как и не грозил им отчислением. По данным властей, просьбы о помощи озвучивались на собраниях, и чистоту в новой школе ученики наводили исключительно из благих и добровольных намерений.