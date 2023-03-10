Власти Уфы назвали «патриотическим воспитанием» уборку школы детьми вместо уроков

В редакцию Mkset поступил ответ на редакционный запрос, где корреспондент издания попросил прокомментировать сообщение от родительницы школьника о том, что детей и их родителей просят по выходным мыть свежепостроенное здание школы № 51 в Инорсе. Школа непростая, как и ее строительство. Сдача объекта несколько раз не укладывалась в сроки, виной тому санкции, которые повлияли на стоимость строительство и поставки оборудования. Вопреки всему самая большая в Приволжском федеральном округе школа на 1650 мест была сдана. Но свежему зданию понадобилась уборка.