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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Уфе в течение двух дней — 9 и 10 марта пройдут массовые проверки водителей

10 марта 2023, 10:55
Фото: 1MI
Профилактические мероприятия пройдут с пятницы по субботу

На дорогах Уфы в течение двух дней — 9 и 10 марта пройдут массовые профилактические мероприятия. Проверки водителей будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.

Сообщается, что в ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание пресечению случаев нетрезвого вождения, а также нарушений при перевозке детей в салоне автомобиля.

Жителям города также напоминают об обязательном использовании ремней безопасности, а также о соблюдении установленного бокового интервала и дистанции в ходе движения по автодорогам.

Напомним, ранее сегодня в Башкирии было зафиксировано ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате инцидента автобус, в салоне которого находилось порядка 30 пассажиров, опрокинулся в кювет.

#Азамат Нухов#Город
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