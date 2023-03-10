В Уфе в течение двух дней — 9 и 10 марта пройдут массовые проверки водителей

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
На дорогах Уфы в течение двух дней — 9 и 10 марта пройдут массовые профилактические мероприятия. Проверки водителей будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.
Сообщается, что в ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание пресечению случаев нетрезвого вождения, а также нарушений при перевозке детей в салоне автомобиля.
Жителям города также напоминают об обязательном использовании ремней безопасности, а также о соблюдении установленного бокового интервала и дистанции в ходе движения по автодорогам.
Напомним, ранее сегодня в Башкирии было зафиксировано ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате инцидента автобус, в салоне которого находилось порядка 30 пассажиров, опрокинулся в кювет.