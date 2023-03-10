В Уфе в течение двух дней — 9 и 10 марта пройдут массовые проверки водителей

На дорогах Уфы в течение двух дней — 9 и 10 марта пройдут массовые профилактические мероприятия. Проверки водителей будут направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.