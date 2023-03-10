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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Уфе на солистку Башоперы рухнула декорация во время выступления

10 марта 2023, 14:01
Фото: 1MI
Женщине потребовалась помощь медиков.

Сегодня, 10 марта, во время спектакля «Летучий корабль» на солистку театра оперы и балета в Уфе рухнула часть декораций. Произошло все ближе к концу спектакля, после чего женщину увели за кулисы и вызвали бригаду скорой помощи.

Представление было организовано попечительским советом БФ «Территория счастья», сообщает издания «АИФ-Уфа», и приглашены были дети от 6 до 12 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также дети мобилизованных бойцов.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Башкирии.

#Элина Сайфранова
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