В пожаре в СНТ в Кушнаренковском районе Башкирии погибли женщина и ее 11-летняя дочь

К моменту прибытия сил и средств МЧС дом уже был охвачен огнем, спастись удалось лишь мужчине 1988 года рождения, родственные связи с погибшими в пресс-службе МЧС не уточнили, указав лишь то, что мужчину с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в ожоговое отделение 18 больницы в Уфе.