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Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В пожаре в СНТ в Кушнаренковском районе Башкирии погибли женщина и ее 11-летняя дочь

Сегодня, 03:16
Также в огне пострадал и мужчина 1988 года рождения, его спасают врачи в Уфе.

В ночь на 10 марта в Башкирии пожар в СНТ «Стрела» в Кушнаренковском районе республики унес жизни матери и ее несовершеннолетней дочери. Тела мамы и дочки обнаружили уже в ходе разбора конструкций. Горел садовый дом площадью 30 метров.

К моменту прибытия сил и средств МЧС дом уже был охвачен огнем, спастись удалось лишь мужчине 1988 года рождения, родственные связи с погибшими в пресс-службе МЧС не уточнили, указав лишь то, что мужчину с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в ожоговое отделение 18 больницы в Уфе.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России. Запланировано проведение внеочередного заседания КЧС и ОПБ Кушнаренковского района. Причины еще предстоит выяснить.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Происшествия#Пожар
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