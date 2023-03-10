В пожаре в СНТ в Кушнаренковском районе Башкирии погибли женщина и ее 11-летняя дочь

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В ночь на 10 марта в Башкирии пожар в СНТ «Стрела» в Кушнаренковском районе республики унес жизни матери и ее несовершеннолетней дочери. Тела мамы и дочки обнаружили уже в ходе разбора конструкций. Горел садовый дом площадью 30 метров.
К моменту прибытия сил и средств МЧС дом уже был охвачен огнем, спастись удалось лишь мужчине 1988 года рождения, родственные связи с погибшими в пресс-службе МЧС не уточнили, указав лишь то, что мужчину с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в ожоговое отделение 18 больницы в Уфе.
На месте пожара работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России. Запланировано проведение внеочередного заседания КЧС и ОПБ Кушнаренковского района. Причины еще предстоит выяснить.