В Башкирии заявили о закрытии горнолыжных курортов

Ранее мы сообщали, что в Башкирии было прекращено уголовное дело из-за травмы ребенка на ГЛК «Абзаково». Инцидент произошел в конце 2021 года, ребенок «как из рогатки» вылетел из бугеля во время использования подъемника и получил травмы. Сейчас обвиняемые полностью возместили ущерб нанесенный маленькому спортсмену.