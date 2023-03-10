В Башкирии заявили о закрытии горнолыжных курортов

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:23
В Башкирии в конце марта закроются горнолыжные центры о следующей зимы. Об этом сообщила и. о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина в эфире ЦУРа.
Однако было отмечено, что «Абзаково», «Банное» и «Мраткино» продолжат работу еще вплоть до конца апреля.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии было прекращено уголовное дело из-за травмы ребенка на ГЛК «Абзаково». Инцидент произошел в конце 2021 года, ребенок «как из рогатки» вылетел из бугеля во время использования подъемника и получил травмы. Сейчас обвиняемые полностью возместили ущерб нанесенный маленькому спортсмену.