mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В Башкирии запретили продажу анальгина от зарубежного производителя

10 марта 2023, 09:47
Фото: 1MI
Реализация медикамента на территории республики была приостановлена

В Башкирии запретили продажу анальгина зарубежного производства. Специалисты Россельхознадзора выявили несоответствие качества образца препарата установленным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что препарат «Анальгин 30%» (серия 2 207 100 216) от производителя из Болгарии вызвал сомнения у экспертов. В частности, их не удовлетворил показатель степени окраски жидкости.

Отметим, что препарат применяется в ветеринарной практике. В настоящий момент реализация указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения приостановлена. 

Напомним, ранее в Башкирии уже изымали из оборота анальгин от того же производителя. Причиной тому стало несоответствие характеристик медикамента по таким параметрам, как степень окраски жидкости и плотность. Специалисты также выявили, что содержание метамизола натрия в препаратах не соответствует информации, указанной на упаковке.     

В Башкирии заявили о прекращении продаж мази «Левомеколь»
Узнать подробнее
Йод и корвалол в Башкирии подорожали на 40, а анальгин и активированный уголь на 20%
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
50 поездок в год: в Башкирии чиновника уличили в «покатушках» домой на служебном авто
Сегодня, 06:37
«Возможность для вывода денег»: к делу «Башспирта» подключились прокуратура и ФАС
Сегодня, 08:13
Власти Уфы назвали «патриотическим воспитанием» уборку школы детьми вместо уроков
Сегодня, 06:57
Боимся дождя: как уфимцы живут в многоквартирном доме, где из-за снега рухнула крыша
Вчера, 11:37
Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы
7 марта 09:02
Онколог из Уфы назвала всего один продукт, который защищает от рака
Сегодня, 06:37