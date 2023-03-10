В Башкирии запретили продажу анальгина от зарубежного производителя

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Башкирии запретили продажу анальгина зарубежного производства. Специалисты Россельхознадзора выявили несоответствие качества образца препарата установленным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что препарат «Анальгин 30%» (серия 2 207 100 216) от производителя из Болгарии вызвал сомнения у экспертов. В частности, их не удовлетворил показатель степени окраски жидкости.
Отметим, что препарат применяется в ветеринарной практике. В настоящий момент реализация указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения приостановлена.
Напомним, ранее в Башкирии уже изымали из оборота анальгин от того же производителя. Причиной тому стало несоответствие характеристик медикамента по таким параметрам, как степень окраски жидкости и плотность. Специалисты также выявили, что содержание метамизола натрия в препаратах не соответствует информации, указанной на упаковке.