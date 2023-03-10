В Башкирии запретили продажу анальгина от зарубежного производителя

Напомним, ранее в Башкирии уже изымали из оборота анальгин от того же производителя. Причиной тому стало несоответствие характеристик медикамента по таким параметрам, как степень окраски жидкости и плотность. Специалисты также выявили, что содержание метамизола натрия в препаратах не соответствует информации, указанной на упаковке.