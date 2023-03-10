В Башкирии закрыли проезд по одной из ледовых переправ

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Стало известно, что одной из ледовых переправ в Караидельском районе закрывается в связи с потеплением. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета проезд закрыт с 17:00 10 марта.
Напомним, что ледовые переправы начали открывать в начале декабря в селе Караидель. Ее грузоподъемность составляла 2 тонны, а длина — 300 метров.
Кроме того, в конце марта в Башкирии до следующей зимы закроются и горнолыжные центры. Однако было отмечено, что «Абзаково», «Банное» и «Мраткино» продолжат работу еще вплоть до конца апреля.