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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Башкирии закрыли проезд по одной из ледовых переправ

10 марта 2023, 13:40
Фото: 1MI
Первая ледовая переправа в Башкирии была отрыта в первых числах декабря.

Стало известно, что одной из ледовых переправ в Караидельском районе закрывается в связи с потеплением. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета проезд закрыт с 17:00 10 марта.

Напомним, что ледовые переправы начали открывать в начале декабря в селе Караидель. Ее грузоподъемность составляла 2 тонны, а длина — 300 метров.

Кроме того, в конце марта в Башкирии до следующей зимы закроются и горнолыжные центры. Однако было отмечено, что «Абзаково», «Банное» и «Мраткино» продолжат работу еще вплоть до конца апреля.

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#Элина Сайфранова
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