В Башкирии ночью сгорели корпуса детского лагеря

О ночном пожаре в Хайбуллинском районе рассказал в социальных сетях его глава Рустам Шарипов. В ночь на 10 марта на территории детского летнего лагеря произошел страшный пожар. К счастью, никто не пострадал, так как сейчас не сезон и лагерь пустует, но, к сожалению, полностью сгорели спальные корпуса оздоровительного лагеря «Аксарлак».