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В Башкирии ночью сгорели корпуса детского лагеря

10 марта 2023, 08:51
Фото: vk.com/Рустам Шарипов

Глава района в Башкирии заявил о пожаре в детском лагере «Аскарлак»

О беде рассказал глава Хайбуллинского района республики.

О ночном пожаре в Хайбуллинском районе рассказал в социальных сетях его глава Рустам Шарипов. В ночь на 10 марта на территории детского летнего лагеря произошел страшный пожар. К счастью, никто не пострадал, так как сейчас не сезон и лагерь пустует, но, к сожалению, полностью сгорели спальные корпуса оздоровительного лагеря «Аксарлак».

Причина пожара в данный момент устанавливается. Глава в посте напомнил жителям района о важности соблюдения правил пожарной безопасности и о том, что огонь не щадит никого и ничего.

В комментариях лагерь вспоминают как «Березку» и ностальгируют — «Пионерский лагерь Берёзка» Бурибаевского рудоуправления… Наше детство, школьное лето, друзья, вожатые, пионерский костёр, песни… Вот, что такое, «Берёзка». Видимо, новое название пока еще не прижилось — как минимум, у местных. «Аскарлак» в переводе с башкирского означает «чайка».

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Дети
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