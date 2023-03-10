В Башкирии ночью сгорели корпуса детского лагеря

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
О ночном пожаре в Хайбуллинском районе рассказал в социальных сетях его глава Рустам Шарипов. В ночь на 10 марта на территории детского летнего лагеря произошел страшный пожар. К счастью, никто не пострадал, так как сейчас не сезон и лагерь пустует, но, к сожалению, полностью сгорели спальные корпуса оздоровительного лагеря «Аксарлак».
Причина пожара в данный момент устанавливается. Глава в посте напомнил жителям района о важности соблюдения правил пожарной безопасности и о том, что огонь не щадит никого и ничего.
В комментариях лагерь вспоминают как «Березку» и ностальгируют — «Пионерский лагерь Берёзка» Бурибаевского рудоуправления… Наше детство, школьное лето, друзья, вожатые, пионерский костёр, песни… Вот, что такое, «Берёзка». Видимо, новое название пока еще не прижилось — как минимум, у местных. «Аскарлак» в переводе с башкирского означает «чайка».