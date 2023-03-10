mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Башкирии 3-летний мальчик застрял в батарее и получил ожог

10 марта 2023, 07:20
Фото: 1MI
В случившемся обвиняют персонал дошкольного учреждения

В Ишимбае 3-летний ребенок получил термический ожог после того, как застрял ногой в батарее. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

Сообщается, что инцидент произошел ранее в одном из городских детских садов. По мнению ведомства, ребенок получил ожог левой голени по причине ненадлежащего исполнения должностных обязанностей персоналом учреждения.

В адрес заведующей детским садом вынесено представление с требованием принять дополнительные меры по недопущению подобных фактов впредь и привлечь виновных лиц к ответственности. Также в отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело по статье о нарушении права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных учреждений.

«Участвуют все»: родители детей в Уфе ужаснулись происходящему в детском саду
Узнать подробнее
В Уфе заведующая детским садом заработала 1 миллион рублей на трудоустройстве нянечки
Узнать подробнее
«Спать на полу и есть стоя»: родители Уфы рассказали об ужасах в детском саду
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
50 поездок в год: в Башкирии чиновника уличили в «покатушках» домой на служебном авто
Сегодня, 06:37
Боимся дождя: как уфимцы живут в многоквартирном доме, где из-за снега рухнула крыша
Вчера, 11:37
Власти Уфы назвали «патриотическим воспитанием» уборку школы детьми вместо уроков
Сегодня, 06:57
Онколог из Уфы назвала всего один продукт, который защищает от рака
Сегодня, 06:37
Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы
7 марта 09:02
Километр улиц за 224 млн рублей построит автор Комсомольской в Уфе «Дортрансстрой»
Сегодня, 04:33