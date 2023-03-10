В Башкирии 3-летний мальчик застрял в батарее и получил ожог

В адрес заведующей детским садом вынесено представление с требованием принять дополнительные меры по недопущению подобных фактов впредь и привлечь виновных лиц к ответственности. Также в отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело по статье о нарушении права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных учреждений.