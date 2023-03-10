"Уральская Сталь" запустила проект по развитию промтуризма в Оренбургской области

АО «Уральская Сталь» — это металлургический комбинат полного цикла в городе Новотроицк Оренбургской области. В настоящее время компания уже готовит новые экскурсионные и туристические программы для знакомства туристов с историей и деятельностью комбината. Эти проекты позволят всем желающим ознакомиться с технологическим процессом плавки стали и проката металла. Все посетители получат в подарок сувениры.