"Уральская Сталь" запустила проект по развитию промтуризма в Оренбургской области

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Об этом сообщил гендиректор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин, информирует 56orb.ru.
Компания реализует проекты по развитию промышленного туризма, чтобы соответствовать требованиям современного облика российской промышленности. Но главная их цель в создании новых возможностей для профориентации молодежи.
Вместе с АО «Загорский трубный завод» (ЗТЗ) АО «Уральская Сталь» входит в состав интегрированного металлургического холдинга, которым руководит Денис Сафин.
АО «Уральская Сталь» и ЗТЗ активно развивают программы промтуризма. Экскурсии на действующее производство позволяют школьникам и профессионалам воочию понаблюдать за работой металлургов.
АО «Уральская Сталь» — это металлургический комбинат полного цикла в городе Новотроицк Оренбургской области. В настоящее время компания уже готовит новые экскурсионные и туристические программы для знакомства туристов с историей и деятельностью комбината. Эти проекты позволят всем желающим ознакомиться с технологическим процессом плавки стали и проката металла. Все посетители получат в подарок сувениры.
Маршрут экскурсии подготовлен в рамках II Всероссийского акселератора по промышленному туризму, который реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторг России.
Цели федеральный проекта комбината «Уральская сталь» — формирование положительного имиджа промышленных предприятий, а также рост числа экскурсионных программ для развития туристической деятельности.
«Экскурсии станут важным ориентиром для молодого поколения при выборе профессии. Комбинат реализует программу развития территорий присутствия, создавая новые рабочие места», — подчеркнул глава управляющей компании «Уральская Сталь».
Совместно с учреждениями среднего и высшего профобразования компания успешно реализует образовательные программы.
Денис Сафин отметил, что развитие промтуризма является важнейшим элементом социальной ответственности металлургического холдинга. Также он убежден, что туристическая индустрия обладает значительным потенциалом для создания новых рабочих мест в смежных сферах в регионах присутствия предприятий «Уральской Стали». В частности, речь о сфере услуг и транспорта. Кроме того, увеличение количества туристов в городах будет способствовать дальнейшему повышению качества социальной инфраструктуры, добавил он.