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Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Убыль населения в Башкортостане почти на треть больше, чем в Татарстане

10 марта 2023, 04:14
Фото: 1MI
Разница составила почти четыре тысячи человек

Росстат публикует данные статистики по рождаемости, смертности и естественном приросте населения среди российских регионов за 2022 год. Убыль населения в Башкортостане в 2022 году составила -11 355 человек, в Татарстане -7425.

Так, в 2022 году в Башкирии на свет появились 33 211 малышей. Для сравнения годом ранее число новорожденных в республике составило 36 136 человек, что почти на три тысячи больше. В республике Татарстан, к примеру, в 2022 году родились 33 511 человек, а годом ранее — 37 496.

В Башкортостане в 2022 году не стало 44 566 жителей республики, а в 2021 году число усопших было больше чем на 15 тысяч человек — 61 541. В Татарстане в 2022 году умерли 40 936 человек, в 2021 году ушли из жизни 55 895 человек.

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#Общество#Азамат Нухов
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