Убыль населения в Башкортостане почти на треть больше, чем в Татарстане

В Башкортостане в 2022 году не стало 44 566 жителей республики, а в 2021 году число усопших было больше чем на 15 тысяч человек — 61 541. В Татарстане в 2022 году умерли 40 936 человек, в 2021 году ушли из жизни 55 895 человек.