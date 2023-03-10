Стало известно, в какую сумму Башкирии обойдутся полгода охраны чиновников

Первый пост расположен на территории крытой автостоянки на улице Пушкина, 122 в Уфе. Объект представляет собой гараж с подземным этажом и встроенными бытовыми помещениями. Кроме этого нужно выставить пост у здания, в котором расположено само Транспортное управление, на улице Цюрупы, 6/1. Рядом с ним находится Национальный музей — это третий объект, который необходимо охранять. Каждый пост обойдется республиканскому бюджету в 1,46 млн рублей.