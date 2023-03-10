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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Стало известно, в какую сумму Башкирии обойдутся полгода охраны чиновников

10 марта 2023, 05:46
Фото: 1MI

В Башкирии на вооруженную охрану чиновников потратят до 4,4 млн рублей

Речь идет об объектах транспортной инфраструктуры.

Государственное казенное учреждение «Транспортное управление» закажет услуги вооруженной охраны трех объектов на шесть месяцев — с июля по декабрь 2023 года. Стоимость контракта рассчитана по тарифам Росгвардии и составит до 4,38 млн рублей.

Охранять необходимо три объекта, окруженные сплошным железобетонным и кирпичным забором с воротами. Для этого необходимо выставить три поста охраны.

Первый пост расположен на территории крытой автостоянки на улице Пушкина, 122 в Уфе. Объект представляет собой гараж с подземным этажом и встроенными бытовыми помещениями. Кроме этого нужно выставить пост у здания, в котором расположено само Транспортное управление, на улице Цюрупы, 6/1. Рядом с ним находится Национальный музей — это третий объект, который необходимо охранять. Каждый пост обойдется республиканскому бюджету в 1,46 млн рублей.

Услуги нужно будет оказывать ежедневно, включая выходные и праздники, 24 часа в сутки. Охранники должны быть экипированы спецсредствами: резиновой палкой, наручниками, а также фонарем и свистком, а также вооружены огнестрельными пистолетами. Территорию нужно будет обходить не реже чем каждый час в ночное время. В случае проникновения на территорию посторонних на объект должна в течение 10 минут прибыть группа быстрого реагирования.

Транспортное управление занимается транспортным обслуживанием администрации главы Башкирии, аппарата республиканского правительства, Госсобрания и госорганов. Ведомство также проводит ремонт и обслуживание закрепленного за ним автотранспорта.

 

#Общество#Наталья Балыкова
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