Стало известно, в какую сумму Башкирии обойдутся полгода охраны чиновников

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Государственное казенное учреждение «Транспортное управление» закажет услуги вооруженной охраны трех объектов на шесть месяцев — с июля по декабрь 2023 года. Стоимость контракта рассчитана по тарифам Росгвардии и составит до 4,38 млн рублей.
Охранять необходимо три объекта, окруженные сплошным железобетонным и кирпичным забором с воротами. Для этого необходимо выставить три поста охраны.
Первый пост расположен на территории крытой автостоянки на улице Пушкина, 122 в Уфе. Объект представляет собой гараж с подземным этажом и встроенными бытовыми помещениями. Кроме этого нужно выставить пост у здания, в котором расположено само Транспортное управление, на улице Цюрупы, 6/1. Рядом с ним находится Национальный музей — это третий объект, который необходимо охранять. Каждый пост обойдется республиканскому бюджету в 1,46 млн рублей.
Услуги нужно будет оказывать ежедневно, включая выходные и праздники, 24 часа в сутки. Охранники должны быть экипированы спецсредствами: резиновой палкой, наручниками, а также фонарем и свистком, а также вооружены огнестрельными пистолетами. Территорию нужно будет обходить не реже чем каждый час в ночное время. В случае проникновения на территорию посторонних на объект должна в течение 10 минут прибыть группа быстрого реагирования.
Транспортное управление занимается транспортным обслуживанием администрации главы Башкирии, аппарата республиканского правительства, Госсобрания и госорганов. Ведомство также проводит ремонт и обслуживание закрепленного за ним автотранспорта.