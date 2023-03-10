Средняя зарплата в Башкортостане оказалась на три тысячи меньше, чем в Татарстане

Так, средняя зарплата жителей Башкирии составила 47 168 рублей, в то время как в Татарстане — 50 456 рублей. То есть, разница составила почти три тысячи рублей. Примечательно, что годом ранее разница в доходах граждан была примерно такой же. Средняя зарплата в Башкортостане тогда составила 49 085 рублей, в Татарстане — 52 144 рублей.