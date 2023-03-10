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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Средняя зарплата в Башкортостане оказалась на три тысячи меньше, чем в Татарстане

10 марта 2023, 05:47
Фото: 1MI
Разница уже не первый год составляет порядка трех тысяч рублей

Жители Башкортостана зарабатывают в среднем на три тысячи рублей меньше по сравнению с жителями республики Татарстана. Данные следуют из отчета Росстата за 2022 год.

Так, средняя зарплата жителей Башкирии составила 47 168 рублей, в то время как в Татарстане — 50 456 рублей. То есть, разница составила почти три тысячи рублей. Примечательно, что годом ранее разница в доходах граждан была примерно такой же. Средняя зарплата в Башкортостане тогда составила 49 085 рублей, в Татарстане — 52 144 рублей.

Отметим, что зарегистрированный уровень безработицы в Татарстане по итогам 2022 года оказался в два раза ниже, чем в Башкортостане — 0,4 против 0,8. Также стоит отметить, что жители Башкортостана в пять раз чаще отправляются работать вахтовым методом по сравнению с жителями Татарстана.

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#Азамат Нухов#Общество#Экономика
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