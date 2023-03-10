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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

СКР расследует дело о хищении сотен миллионов рублей с “Пушкинских карт”

Сегодня, 12:23
Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении троих фигурантов, обвиняемых в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, совершенном с использованием “Пушкинских карт”. Об этом сообщает официальный сайт СКР.

Как уточнили в ведомстве, в прошлом году, трое жителей Подмосковья Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов с использованием фиктивных банковских “Пушкинских карт”, выпущенных Почта Банком похитили более 200 млн рублей. Об этом пишет RTVI.

Подозреваемым удалось ввести в заблуждение не только сотрудников банка, но и министерства культуры России “путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий”.

Следствие уже наложило арест на имущество Якубова, Гурбанова и Сафонова, которое было оценено в более чем 100 млн рублей. Подозреваемые находятся под стражей.

Накануне, 9 марта, о преступной схеме с использованием “Пушкинских карт” президенту России Владимиру Путину сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.



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