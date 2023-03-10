СКР расследует дело о хищении сотен миллионов рублей с “Пушкинских карт”

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении троих фигурантов, обвиняемых в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, совершенном с использованием “Пушкинских карт”. Об этом сообщает официальный сайт СКР.