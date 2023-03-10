СКР расследует дело о хищении сотен миллионов рублей с “Пушкинских карт”

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Как уточнили в ведомстве, в прошлом году, трое жителей Подмосковья Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов с использованием фиктивных банковских “Пушкинских карт”, выпущенных Почта Банком похитили более 200 млн рублей. Об этом пишет RTVI.
Подозреваемым удалось ввести в заблуждение не только сотрудников банка, но и министерства культуры России “путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий”.
Следствие уже наложило арест на имущество Якубова, Гурбанова и Сафонова, которое было оценено в более чем 100 млн рублей. Подозреваемые находятся под стражей.
Накануне, 9 марта, о преступной схеме с использованием “Пушкинских карт” президенту России Владимиру Путину сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.